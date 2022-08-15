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【香港故宮】文物工作坊助學生多方面認識歷史　專家：陶瓷就是千年前的iPhone

社會 00:05 2022/08/15

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香港故宮以陶瓷為主題，舉行「觸得到的文物」工作坊。（林宇翔攝）

手機幾乎已融入人們日常生活的一部分，不過「機不離手」同時，你又曾否想像過手機在千年之後，亦會成為博物館的一件「文物」？香港故宮以陶瓷為主題，舉行「觸得到的文物」工作坊，讓學生親手觸摸古陶瓷，接觸「千年前的iPhone」，冀增進他們對中國歷史的興趣。

「陶瓷代表着中國，是貢獻世界的高科技產品。」中國古美術專家李宗鴻解釋，無論是普通百姓或是統治者，日常生活中都會用到陶瓷，其上的紋飾亦象徵着當代文化，學生能從中窺見中國歷史文化發展的軌迹。

「中史以前的課程以政治史為主，只講治亂興衰就好單調，只係直綫去行。」李宗鴻指出，這種「綫性」的課程編排，令學生觀察歷史的角度單一，容易以偏概全。他舉例指，大部分人都認為南宋「積弱」、常吃敗仗，但若從社會史角度看，卻發現其本地生產總值可以說是當時的「世界第一」，海上絲綢之路的技術、貿易額亦傲視全球，領先歐洲數百年。

故宮文物則正為學生提供另一個解讀歷史的角度。李宗鴻表示，當學生看見一件宋徽宗曾使用過的瓷器，便會聯想到他是一個「藝術家皇帝」，從而又連繫到他因沉浸藝術無心朝政，令國家滅亡。李宗鴻形容，這種關聯性思考就如同「網狀」，能讓學生更全面地認識歷史。

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「邊個唔係用瓷碗食飯？」李宗鴻強調︰「唔好當佢係擺喺博物館的屍體，其實佢係一種高科技產品，等同1,300年前的iPhone，直到現時都仍然有用。」

李宗鴻亦帶來自己的陶瓷珍藏，讓來自聖若瑟英文中學的38名學生戴上手套親手把玩。正就讀中四的李子進舉例指，從漢代瓷器看到西域特有動物，如駱駝、大象等，正反映皇帝對外族政策，征戰西域的歷史。正就讀中五的吳灼禧亦指，魏晉南北朝部分瓷器帶有蓮花紋飾，而蓮花在佛教中代表淨土，從中可窺見當代人以玄學、佛學作為心靈寄託，「喺書本上係學唔到」。

香港故宮高級學習及公眾參與經理陳鳳蓮表示，除陶瓷外，博物館亦將推出以錢幣及絲織品為主題的工作坊，預料將於10月中後期公布詳情。她亦對學校申請參觀香港故宮表示歡迎，望推動實物教學引起學生對中國歷史的興趣。學校最快可於8月下旬可報名參與10月至12月的參觀行程，料每程名額約30餘人。

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記者：黃穎津

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