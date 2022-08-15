  • 29°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 00:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歷史教學】聖若瑟英文中學建立「仿文物的課室」　輔助歷史科教學

社會 00:05 2022/08/15

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

聖若瑟英文中學校長潘永強期望於校內設文物展示教室。（林宇翔攝）

所謂「以史為鏡，可以知興替」，歷史教科書上詳盡記錄了皇朝興替，但中華五千年文明昰否僅限於此？聖若瑟英文中學校長潘永強希望讓學生走出課室，到故宮博物館       活學歷史，更期望於校內設文物展示教室，相信「會比文字及背誦 方式來得有效」。

「一般教科書係講治亂興衰，而故宮就用立體化方式展示中國歷史，感受佢係活生生嘅。」潘永強舉例指，如唐代侍女俑便能反映唐朝的審美標準。他相信讓學生近距離接觸文物，明白背後的歷史原由，便能從更宏觀的角度學習歷史。

有見及此，潘永強在前年便已向優質教育基金申請撥款於校內興建中國歷史文物展示活動教室，盼以仿製文物輔助中史課程教學，佐以該校中史老師合力編撰的一本文物教材，展示新石器時代至清代的書畫工藝，從另一角度闡述中華五千年文明。潘永強表示︰「用參觀形式活學歷史，相信會比文字及背誦方式來得有效。」

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【迪士尼藏品】新巴推迪士尼觀光車珍藏套票　限量2,000張【附購買途徑】
15:18 2022/08/14
【迪士尼藏品】新巴推迪士尼觀光車珍藏套票　限量2,000張【附購買途徑】
【香港劍神】張家朗落後下連追3劍　反勝蔡俊彥本地賽封王
17:08 2022/08/14
【香港劍神】張家朗落後下連追3劍　反勝蔡俊彥本地賽封王
【STEM教育】科技創新大賽作品製可食用果皮飲管　蔡若蓮盼學子成創科生力軍貢獻國家
17:56 2022/08/14
【STEM教育】科技創新大賽作品製可食用果皮飲管　蔡若蓮盼學子成創科生力軍貢獻國家
【香港劍神】面對落後張家朗：我寧願係前面輸　假期計劃留港陪伴家人
19:11 2022/08/14
【香港劍神】面對落後張家朗：我寧願係前面輸　假期計劃留港陪伴家人
【香港故宮】文物工作坊助學生多方面認識歷史　專家：陶瓷就是千年前的iPhone
今日 00:05
【香港故宮】文物工作坊助學生多方面認識歷史　專家：陶瓷就是千年前的iPhone

你可能感興趣

【迪士尼藏品】新巴推迪士尼觀光車珍藏套票　限量2,000張【附購買途徑】
15:18 2022/08/14
【迪士尼藏品】新巴推迪士尼觀光車珍藏套票　限量2,000張【附購買途徑】
【香港劍神】張家朗落後下連追3劍　反勝蔡俊彥本地賽封王
17:08 2022/08/14
【香港劍神】張家朗落後下連追3劍　反勝蔡俊彥本地賽封王
【STEM教育】科技創新大賽作品製可食用果皮飲管　蔡若蓮盼學子成創科生力軍貢獻國家
17:56 2022/08/14
【STEM教育】科技創新大賽作品製可食用果皮飲管　蔡若蓮盼學子成創科生力軍貢獻國家
中學 歷史科 聖若瑟英文中學 故宮 博物館 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【李啟言傷勢】父親透露：開始掌握溝通技巧　將面對密集針對治療　
08:35 2022/08/14
【李啟言傷勢】父親透露：開始掌握溝通技巧　將面對密集針對治療　
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
16:42 2022/08/14
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
【食用安全】23歲女可樂當水飲突昏迷入ICU 碳酸飲品5大危害6類人要慎飲
10:50 2022/08/13
【食用安全】23歲女可樂當水飲突昏迷入ICU 碳酸飲品5大危害6類人要慎飲