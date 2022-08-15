【歷史教學】聖若瑟英文中學建立「仿文物的課室」　輔助歷史科教學

▲ 聖若瑟英文中學校長潘永強期望於校內設文物展示教室。（林宇翔攝）

所謂「以史為鏡，可以知興替」，歷史教科書上詳盡記錄了皇朝興替，但中華五千年文明昰否僅限於此？聖若瑟英文中學校長潘永強希望讓學生走出課室，到故宮博物館 活學歷史，更期望於校內設文物展示教室，相信「會比文字及背誦 方式來得有效」。

「一般教科書係講治亂興衰，而故宮就用立體化方式展示中國歷史，感受佢係活生生嘅。」潘永強舉例指，如唐代侍女俑便能反映唐朝的審美標準。他相信讓學生近距離接觸文物，明白背後的歷史原由，便能從更宏觀的角度學習歷史。

有見及此，潘永強在前年便已向優質教育基金申請撥款於校內興建中國歷史文物展示活動教室，盼以仿製文物輔助中史課程教學，佐以該校中史老師合力編撰的一本文物教材，展示新石器時代至清代的書畫工藝，從另一角度闡述中華五千年文明。潘永強表示︰「用參觀形式活學歷史，相信會比文字及背誦方式來得有效。」

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記者：黃穎津