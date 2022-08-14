【強制檢測】65幢住宅納強檢　涉鰂魚涌康怡花園、荃灣爵悅庭等

▲ 65幢住宅納強檢，涉鰂魚涌康怡花園、荃灣爵悅庭等

政府今日（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。

政府指因應多宗陽性檢測個案，有65個指明地方被納入強制檢測公告，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。有關指明地點如下：

將軍澳健明邨明宇樓

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

大圍美田邨美致樓

大埔明雅苑明欣閣

粉嶺華心邨華冠樓

屯門良景邨良萃樓

九龍城啟晴邨滿晴樓

秀茂坪寶達邨達信樓

將軍澳怡明邨怡茵樓

灣仔柯布連道2號修頓花園

屯門兆禧苑安禧閣

沙田碩門邨瑞碩樓

秀茂坪曉麗苑曉天閣

青衣灝景灣2座

青衣長宏邨宏心樓

紅磡黃埔花園錦桃苑18座

將軍澳富康花園8座

東涌逸東一邨清逸樓

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

粉嶺祥華邨祥智樓

薄扶林華富(二)邨華泰樓

天水圍慧景軒3座

上水天平邨天祥樓

天水圍天晴邨晴喜樓

何文田愛民邨德民樓

馬灣珀麗灣13座

鑽石山星河明居E座

鰂魚涌康怡花園M2座

慈雲山慈樂邨樂合樓

屯門富泰邨寧泰樓

荃灣爵悅庭北爵軒

天水圍慧景軒1座

沙田愉翠苑愉廉閣

長沙灣海麗邨海和樓

沙田愉翠苑愉欣閣

石硤尾白田邨詠田樓

深水埗海達邨海昌樓

牛池灣彩虹邨紫薇樓

柴灣高威閣3座

慈雲山慈正邨正安樓低座

油塘崇山街8號曦臺1座

土瓜灣美景街2號美景樓1期

柴灣杏翠苑翠晶閣

黃大仙竹園南邨華園樓

九龍塘亞皆老街117-121號嘉麗園

油塘高俊苑俊盈閣

鴨脷洲海怡半島慧景閣

大圍隆亨邨善心樓

將軍澳景林邨景榕樓

屯門新屯門中心3座

大埔明雅苑明凱閣

大埔曉運路2號德雅苑

大圍嘉田苑嘉祺閣

粉嶺牽晴間12座

屯門湖景邨湖月樓

元朗新時代廣場3座

將軍澳慧安園2座

荃灣爵悅庭南爵軒

屯門時代廣場E座

大圍新翠邨新偉樓高座

長沙灣泓景臺6座

長沙灣泓景臺1座

屯門蝴蝶邨蝶心樓

沙田康林苑景林閣

詳細名單以及指定檢測日子，按此

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記者：鄧凱文