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【強制檢測】65幢住宅納強檢　涉鰂魚涌康怡花園、荃灣爵悅庭等

社會 22:36 2022/08/14

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65幢住宅納強檢，涉鰂魚涌康怡花園、荃灣爵悅庭等

政府今日（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。

政府指因應多宗陽性檢測個案，有65個指明地方被納入強制檢測公告，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。有關指明地點如下：

  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 大圍美田邨美致樓
  • 大埔明雅苑明欣閣
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 九龍城啟晴邨滿晴樓
  • 秀茂坪寶達邨達信樓
  • 將軍澳怡明邨怡茵樓
  • 灣仔柯布連道2號修頓花園
  • 屯門兆禧苑安禧閣
  • 沙田碩門邨瑞碩樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉天閣
  • 青衣灝景灣2座
  • 青衣長宏邨宏心樓
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑18座
  • 將軍澳富康花園8座
  • 東涌逸東一邨清逸樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 薄扶林華富(二)邨華泰樓
  • 天水圍慧景軒3座
  • 上水天平邨天祥樓
  • 天水圍天晴邨晴喜樓
  • 何文田愛民邨德民樓
  • 馬灣珀麗灣13座
  • 鑽石山星河明居E座
  • 鰂魚涌康怡花園M2座
  • 慈雲山慈樂邨樂合樓
  • 屯門富泰邨寧泰樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 天水圍慧景軒1座
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 長沙灣海麗邨海和樓
  • 沙田愉翠苑愉欣閣
  • 石硤尾白田邨詠田樓
  • 深水埗海達邨海昌樓
  • 牛池灣彩虹邨紫薇樓
  • 柴灣高威閣3座
  • 慈雲山慈正邨正安樓低座
  • 油塘崇山街8號曦臺1座
  • 土瓜灣美景街2號美景樓1期
  • 柴灣杏翠苑翠晶閣
  • 黃大仙竹園南邨華園樓
  • 九龍塘亞皆老街117-121號嘉麗園
  • 油塘高俊苑俊盈閣
  • 鴨脷洲海怡半島慧景閣
  • 大圍隆亨邨善心樓
  • 將軍澳景林邨景榕樓
  • 屯門新屯門中心3座
  • 大埔明雅苑明凱閣
  • 大埔曉運路2號德雅苑
  • 大圍嘉田苑嘉祺閣
  • 粉嶺牽晴間12座
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 元朗新時代廣場3座
  • 將軍澳慧安園2座
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 屯門時代廣場E座
  • 大圍新翠邨新偉樓高座
  • 長沙灣泓景臺6座
  • 長沙灣泓景臺1座
  • 屯門蝴蝶邨蝶心樓
  • 沙田康林苑景林閣

詳細名單以及指定檢測日子，按此

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記者：鄧凱文

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