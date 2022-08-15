【封區檢測】將軍澳維景灣畔第6座發現1宗陽性個案　9宗不確定個案【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:11】將軍澳維景灣畔第6座

將軍澳維景灣畔第6座約876名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和9宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並提供由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪384戶，當中86戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組