【檢測公告】九龍灣彩興苑彩萱閣127人違強檢　16人遭罰1萬元【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:15】

當局派員到九龍灣彩興苑彩萱閣出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了約540名受檢人士，其中127名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中16人發放定額罰款10,000元通知書。

【11:43】將軍澳維景灣畔第6座

政府共檢查了171名受檢人士的檢測報告，發現有21人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:11】將軍澳維景灣畔第6座

將軍澳維景灣畔第6座約876名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案和9宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並提供由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪384戶，當中86戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組