【北上掘金】容祖兒指豬糧美味像早餐麥片　Joey回應在節目親嚐豬糧原因

早前天后容祖兒亮相內地真人騷《牧野家族》，在節目中她為飼養的豬仔「豬福」製作早餐，更不惜親自試味，並大讚這個豬糧很好味，直言似足自己喜歡吃的早餐麥皮，令不少網民議論紛紛！

Joey就回事件接受傳媒訪問，回應引來話題的吃豬糧事件，她也相當樂在其中，覺得並無不妥呢！

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為豬仔親自下廚

對於在節目中吃豬糧一事，Joey回應傳媒時指自己在準備食物時也要知道美味與否，並說：「我都希望豬仔食得開心㗎嘛」。

Joey當時在節目中在林中小屋生活，照顧小豬、白兔，她為小豬製作的早餐充滿穀物顆粒，並親自吃得津津有味，她當時說：「我覺得是可以吃吧！這個味道沒有甚麽，而且已經都煮熟了！這個好像我喜歡吃的早餐麥片，你覺得健康的東西在裏面，比如說是一些糙米呀！玉米呀！我真的覺得挺好吃的。」

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轉戰內地

Joey出道超過20年，近年開始較更多時間在內地發展，先是在2021年參加真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》，最終獲得第4名。她神秘現身《乘風破浪3》為好姐妹助陣。

她又參與《牧野家族》，祖兒在片中一幕公開與母親談心事時痛哭，畫面令人感痛心。

另外，容祖兒早前也向參加《聲生不息》的炎明熹（Gigi）視頻通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜。

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