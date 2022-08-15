【消委會投訴】用戶不滿保養期內維修吸塵機再收費　拖延7個月完成換機

▲ （istock圖片）

疫情已持續逾兩年，不少市民長期居家抗疫，令家電耗損機會大增，因而需要維修，甚或增購新產品。消委會表示，接獲涉及電器的投訴至今年仍未有回落之勢，包含不同類型的爭議，例如送貨延誤、維修時間過長、維修零件缺貨，以至保養期計算方法等爭拗。

維修吸塵機要求額外收費 不安排更換拖延7個月

有投訴個案購買某公司的直立式吸塵機，在去年10中因機件故障要求該公司維修部維修，但因為零件缺貨需改用另一款零件作替換，收取維修費550元。投訴人認為該公司有責任提供合適的零件，不應收取客戶額外費用。約3個月後，該公司又指吸塵機涉及功能性之物理損毁，惟按售後服務單上記錄並沒有物理損毁的描述，投訴人不接受以上說法，要求對方安排換機。經消委會調停後，投訴人指該公司最終於今年5月中旬完成換機，歷時長達7個月。

網購無線充電器缺貨半年 消委會聯絡後跟進

另有個案指，投訴人在大型網店購買無線充電座，訂單列明送貨約需5個工作天，但2個月後，訂單仍然維持在「待出貨」之狀態，職員未有解釋貨期延誤原因，只表示可安排換貨或退款，投訴人不滿網店貨期延誤逾一個月後，從沒有主動解釋。消委會多次與該網店聯絡後，該網店最終完成退款，惟由落單起計，歷時接近半年，惟始終沒有解釋服務欠妥的原因。

購買抽濕機近一個月始送貨 保養期減少不合理

亦有投訴人訂購抽濕機，並購買延長保養服務，在購買後20天才送達，投訴人於是向該公司查詢保養期之生效日期，但對方回覆是以購買日期開始計算，投訴人認為不合理，保養期變相減少近一個月。在消委會調停下，該公司同意按照送貨日期計算保養期，並發出新收據以作保養用途，個案得以解決。

消委會提醒注意事項。

購買前與商戶確認電器是否有現貨，若電器缺貨，或是預計付貨期較長，消費者需考慮是否接受安排，如緊急應用，會否尋找他途徑選購貨品

如選購大型家電，特別是涉及安裝的產品，宜多花時間確認送貨和安裝日期

如計劃新舊電器「無縫交接」，宜待確定電器到貨日或送貨日後，方安排棄置舊電器

核對維修服務單紀錄是否正確，如有疑問，應即場向維修商提出並妥善保管有關文件，取回電器時需要馬上檢查電器狀況，一旦發現電器有紀錄以外之損毁，應盡快提出仔細了解「延長保養服務」的條款，或要求銷售員詳細說明，並於收據或小冊子上列明重要保養範圍，以提高保障

若電器收貨日期及保養期生效日有差距，消費者可保留送貨單以作證明，並盡快聯絡零售商或向保養商反映，若交涉不果，可向消委會求助

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐