【聲夢人氣王】炎明熹4個月袋200萬成吸金小天后　自我要求高受壓被楊千嬅一句啟發

兩年前參加TVB舉辦的《聲夢傳奇》而入行的炎明熹（Gigi），早前因為參加了內地音樂節目《聲生不息》令人氣再度上升，短短4個月勁賺200萬酬勞，成為新一代「吸金小天后」。

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現年17歲的Gigi更把置業成為短期目標，希望在18歲能夠買入人生第一層業物，更把擁有十層樓成為有生之年的目標。

Gigi炎明熹於15歲那年參加《聲夢傳奇》成為三料冠軍，隨後被TVB力捧成為小歌后，推出不少劇集主題曲及個人單曲，又把她與另外三位星夢學員組成女子組合After Class，人氣節節上升。

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吸金小天后

今年初Gigi獲安排參加由TVB與內地芒果TV聯手製作的音樂綜藝節目《聲生不息》，讓她吸納了不少內地粉絲，微博追蹤人數更急升破60萬。據悉在短短四個月內，她已經穩袋200萬酬勞。

近日Gigi接受媒體訪問，提到17歲就已經名成利就，她直言金錢對她來說不太重要，只佔據生命中的一小部份。但她又表示希望能在翌年18歲達成並次置業的目標，經常把「買10層樓」願望掛在口邊的她，亦想在有生之前達成這個願望。

雖然Gigi名利雙收，但她表示不會被此沖昏頭腦，身邊的家人及前輩亦有提醒她，要保持謙卑，而她亦指自己會順其自然地做下去，繼續做一個「佛系歌手」。

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獲楊千嬅點醒

被不少樂壇前輩看好的Gigi，講起曾跟她合作過的楊千嬅，Gigi透露曾被對方的一句說話啟發。

Gigi因為對演出要求高而感到壓力與困擾，千嬅曾說過，若果一下子做到完美、未曾嘗試過挫敗，回到看時會覺得錯過了跟你一同經歷高低起跌時光的人。

Gigi直言被千嬅的這句話點醒，亦被對方的經典作《勇》啟發，希望自己跟對方一樣，心口掛個勇字，一直勇往向前闖。

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