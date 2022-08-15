【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍

▲ （消委會圖片）

新冠肺炎疫情持續逾2年，消委會繼2017年和2020年後，再檢測市面30款不同型號的一次性的彩色／圖案口罩，結果發現全部樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，即達到美國材料和試驗協會（ASTM）F2100標準的一級要求。然而逾6成（19款）型號最少有1個樣本的顆粒過濾效率低於聲稱，顯示生產商在監控口罩質素的穩定性仍然存在不少改善的空間。

此外，有個別型號在其他測試項目表現欠理想，例如6款含菌量超出歐盟標準的菌落總數限量、2款在合成血穿透測試中防滲效能表現欠佳、4款型號有樣本透氣程度較為遜色，以及7款在口罩耳帶斷裂拉力測試中至少有1個樣本的耳帶拉力低於下限要求，消費者宜多加留意測試結果。

是次測試30款不同顏色和圖案的一次性使用的外科口罩，分別為21款平面及9款立體口罩，每個口罩的平均售價約為$1.5至$9.8，28款聲稱香港製造，餘下2款聲稱中國內地製造。

測試每款型號5個樣本的BFE及PFE，結果顯示，29款（97%）型號的BFE平均值都高於99%，表現出色。然而1款標示為ASTM三級的型號，全部5個測試樣本量得的BFE皆低於其聲稱（>99%），介乎96.7%至97.3%，只達ASTM一級水平。

「CASETiFY」含菌量超出歐盟標準逾6倍

然而，測試發現是次各型號的含菌量表現差異頗大，有6款型號檢出的含菌量超出歐盟標準所訂的每克細菌菌落總數的限量30（65.1至>219.9），其中含菌量最高的「CASETiFY」1款口罩，超標逾6倍，衞生情況令人關注。

4個樣本耳帶較容易拉斷

過往測試發現口罩耳帶的質素十分參差，在是次斷裂拉力測試中，逾2成（7款）型號，在測試的4個樣本中，最少有1個樣本的測試結果，低於國家標準的下限（10N拉力）；其中3款型號，更是全部4個測試樣本的耳帶斷裂拉力均低於10N，即耳帶較容易拉斷，生產商宜從速改善問題。消費者因而要增加更換口罩的頻密度，除浪費金錢外，亦會造成更多廢物。

口罩染料不含致癌物

是次亦對樣本進行可致癌的偶氮染料測試，檢視口罩染料的安全性。檢測結果顯示，全部樣本均沒有檢出偶氮染料，消費者可以安全使用。

廠商回應

「CASETiFY」表 示 ， 已透過2間香港政府認可化驗所進行多次平面口罩檢測，均檢出平均PFE >99.5%及符合歐盟EN14683 Type IIR標準。對於與是次測試結果存有差異，該口罩生產商表示懷疑是極少數批次樣本在包裝、運送、儲存環境、購買途徑或從取出口罩到進行測試的過程期間受到污染所致。該公司重申一直對產品質素有嚴格監管及要求，會不斷檢討、改善及提升產品質素。

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記者：陳麗娜