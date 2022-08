【消委會】消委會測試最新30款顔色口罩 6款口罩獲5星評級最平2元個

▲ 6款口罩獲五星評級。

繼2020年的測試後,消委會再次從市面搜集30款口罩進行測試,結果發現在細菌過效率和顆粒過效率這兩項重要的保護能力指標,大部分樣本都達到95%以上,整體表現尚算滿意,但有多款樣本分別在合成血穿透測試、含菌量測試及耳帶斷裂拉力測試中的表現未如理想。

今次測試包括細菌過效率(b a c t e r i a l filtration efficiency,簡稱BFE)、顆粒過濾效率(particulate filtration efficiency,簡稱PFE)、壓力差(differential pressure,簡稱ΔP)和合成血穿透(resistance to penetration by synthetic blood)等ASTM F2100標準內的測試外,還有參考歐盟口罩標準EN 14683:2019的微生物含量測試(microbial cleanliness)和中國國家標準GB19083-2010《醫用防護口罩技術要求》的口罩耳帶測試。

此外,由於是次測試的口罩樣本帶有多種色彩或圖案,因此也對樣本進行偶氮染料(azo dye)測試。全部測試皆委託本港的一所認可獨立實驗室進行。

是次測試結果顯示,市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗,與本會過往測試過的傳統藍色和綠色口罩在BFE及PFE等重要指標的表現不落下風,尤以5款口罩的整體表現較佳 。 以性價比計 ,「世安堡 」 和 「 Simply Mask」在各測試項目均有良好表現,BFE和PFE都符合聲稱而價格亦較廉宜,每個口罩平均$2.0(以消委會購買樣本時的價格計算)。

5款整體表現良好的平面口罩名單如下:

RAZE 3ply Antibacterial Masks (Milk-TY Color)

世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask

異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色

香港保家三層防護口罩成人用藍色Procare HK 3-Ply Protective Face Mask

Simply Mask Single Use Medical Face Mask

而在立體口罩當中,「威信科技」在各測試項目均有良好表現,不過平均每個售價為$4.0,較平面口罩貴。

1款整體表現良好的立體口罩名單:

威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask

消委會建議,佩戴口罩時是否舒適,亦影響消費者使用的意願和時間。消費者可選擇在各項目表現良好的型號,購買少量試戴,比較佩戴時的舒適程度。

