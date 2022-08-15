【消委會】消委會測試12款攪拌機　2款未能完全攪碎食物

▲ （消委會提供）

消費者委員會測試市面上12款烹調攪拌機，發現有2款甚至未能完全攪碎食材，亦有5款樣本存在不同的安全隱患，包括溫升過高和絕緣距離不足等。整體而言，容量較小的小型攪拌機表現較遜色。

消委會測試12款售價介乎$529至$4,670的烹調攪拌機，並參考國際標準測試樣本的攪拌能力，同時檢視其烹調表現、省電程度、機身設計、寧靜程度及使用方便程度，其中飛利浦HR2088、威馬牌GJ-50181及法國特福BL967獲最高4.5分，表現略勝4分而售價$4,670的德國寶PRO-16。

攪拌能力方面，消委會參考國際標準IEC將紅蘿蔔、薯仔、洋蔥、香芹葉和水等攪拌，發現12款攪拌機的攪拌能力及烹調效果表現參差，無論食物的幼滑度、濃度，或細緻均勻程度差異都頗大，其中有兩款小型攪拌機攪拌能力較遜，包括Bruno的BAK802及普樂氏的PSM002035，兩者均未能完全攪碎食材，在攪拌測試項目中只獲得1分。

另外，也有5款攪拌機安全表現有待改善，其中金樂的GW－HBO800、寶康達的PS810、普樂氏的PSM002035、Cuisintec的KC-8968A、Turbo Italy的TSM-392均絕緣體不足，而Cuisintec的KC-8968A及Turbo Italy的TSM-392更同時未能通過溫升測試。

Bruno回應指，該型號的說明書建議使用果汁功能時，應將水加至最高水位，即可攪拌成功，而消委會根據IEC標準測試時用水量只有80毫升，少於建議用水量。而普樂氏就稱，該型號的功能主要是製作豆漿、米糊及果汁等，而非IEC標準要求的疏菜攪拌。

Turbo Italy及Cuisintec均表示，已自行抽查樣本進行安全測試，並沒有發現安全問題，認為屬個別事件。而金樂及寶康達就指，會改善該產品的說明書及生產流程等，以確保產品符合安全標準。

消費者提醒，產品表現和售價高低沒有必然關係，選購烹調攪拌機時不宜單靠產品的轉速聲稱作購買決定，應仔細比較不同烹調容量及功能等；至於擺放食物時，不應超過攪拌杯內所標示的最高容量或擺放過度密集，否則難以把食物完全攪碎或煮熟。另外，烹煮食物時，機身表面也許會較熱，應避免觸碰，更切勿讓小童單獨使用或接觸。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰