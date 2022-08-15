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【消委會】無香料致敏物質準媽媽用得安心　4款消委會5星總評抗妊娠紋油

兒童健康 10:36 2022/08/15

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4款消委會5星總評抗妊娠紋油。

孕媽媽身體會經歷多種變化，其中肚皮會隨著胎兒成長而慢慢脹大，因而出現崩緊、痕癢、乾燥，甚至會出現妊娠紋。為了預防妊娠紋，不少媽媽都會塗抹各種抗妊娠紋產品。消委會測試市面30款供懷孕和產後婦女專用的抗妊娠紋油和乳霜，當中4款抗妊娠紋油獲最高的5星總評。

妊娠紋可能在懷孕第6個月開始形成，普遍出現於腹部和胸部，亦有機會在大腿、臀部等位置，因此不少抗妊娠紋產品都建議，除了塗抹在腹部，亦可以用於胸部、臀部等位置，有產品建議自懷孕初期（例如頭3個月）開始使用，並於產後3個月內繼續使用。

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消委會測試的30款產品，包括12款抗妊娠紋油和18款乳霜，分別購自百貨公司、個人護理用品店、美容用品連鎖店等，每支售價由$90至$570不等，售價懸殊。雖然沒有樣本檢出歐盟禁用香料，不過當中有14款樣本檢出香料致敏物質，另有4款檢出人造麝香物質及/或塑化劑。

根據消委會報告，有4款抗妊娠紋油獲得5星總評，詳情如下：

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責任編輯︰林愛娜

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