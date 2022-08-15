【校長專欄】自小愛工程被發掘STEM才能 兩男生面試獲大學直接取錄

▲ 兩名男生獲大學直接取錄。

今年教育局首次推行「學校推薦直接錄取計劃」（直接錄取計劃）讓本地大學能直接取錄在個別學科/範疇具有特殊才華及興趣的中六學生，為應屆的文憑考生提供另類的逐夢途徑。早前，筆者認識兩位在STEM領域具傑出表現的中六學生，他們都是透過此計劃直接獲大學取錄。

來自廠商會蔡章閣中學的何鈞豪，從小喜歡砌積木，拆東西是其最大嗜好，在DSE放榜前，鈞豪已獲香港理工大學取錄修讀工程學士學位課程，朝著透過創意發明幫助他人，以及培育小朋友製作機械人的夢想進發。

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自中二起，鈞豪在老師的培訓下，發展出對研究發明、操作機械人及工程學的興趣，過去曾多次代表學校參加機械人及創意發明比賽，重要獎項包括「澳門國際創新發明展2020」金獎及「香港工程師挑戰賽 2022」全能獎 (香港分區賽最高榮譽)。而鈞豪發明的「小便燈」，不但獲得殊榮，並且在理大入學甄別面試得到大學教授青睞。

另一位受惠於直接錄取計劃的是就讀聖類斯中學的香港資優教育學苑學員林傲天，他同樣對工程學甚感興趣，希望透過新科技，再生能源，回應氣候變化和環境污染的問題。

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傲天獲香港中文大學取錄修讀能源與環境工程學課程，他在2017及2019的國際科學奧林匹克的香港選拔賽取得優秀表現，過去曾參加香港資優師徒計劃與中大理學院地球系統科學課程戴沛權副教授配對成為師徒，發掘他在STEM方面的潛能。傲天表示，能源與環境工程學正好為他提供實踐理想的踏腳石。

筆者認同本港社會需要不同領域的人才去建設，欣見教育局推行直接錄取計劃的新猷。事實上，自去年起，資優學苑亦擴闊取錄學員的渠道，在原有的「學校提名」及「自身提名」以外，引入「閃耀之星才華拓展獎學金」得獎的小學生成為我們的學員。

今年，學苑將會開闢「校長推薦計劃」，首先會吸納中四至中六在領導能力方面具潛能的資優學生，往後或會拓展至其他領域，未來會考慮羅致某些大型比賽得獎者成為學員，回應多元社會多元逐夢路徑的需要！

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責任編輯：羅嘉欣