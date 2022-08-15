【香港新市容】衞生黑點數目短期內持續增加　卓永興：冀改善環境並非要「交數」

▲ 政務司副司長卓永興。（資料圖片）

為期3個月的「打擊衞生黑點」行動昨天（14日）起展開，政府將加裝更多閉路電視監察，亦會研究修例提高阻嚇，包括檢視現行亂拋垃圾的1,500元罰款。政務司副司長卓永興今日（15日）表示，名單內的黑點短期內只會增加不會減少，希望進行一至兩年後，整體環境有顯著改善。

卓永興接受電台訪問時指，未來半年會制訂打擊衞生黑點計劃，並會就計劃制訂關鍵績效指標，暫時不會移除現有衞生黑點，以免問題故態復萌，重申計劃會實事求是，強調沒有「交數」的情況，沒有要增加檢控多少個百分比的目標。如果遇到不太嚴重的個案會先予以警告，如果屬嚴重或經常重犯個案則不會警告，當巡查見到時就會檢控。

從來沒有「交數」，從來不做這種東西，但加大執法力度是如何，同事會視乎情況，如果不嚴重就先警告，但嚴重的已經知道，經常重犯的就不警告，巡查看到就要檢控

他又稱，在計劃的首階段3個月內，處理老大難問題，包括後巷棄置車輛等，亦會督促各部門要制定績效指標，相信首3個月有很多工作要做。

行動一定是持續的，首階段只是讓市民看到有一個目標，希望有個階段，階段性政府已經做到改善出來，但是肯定今年餘下來的時間會做，明年後年都是會做，但你說是不是永續，我其實不希望這樣

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責任編輯：余思嵐