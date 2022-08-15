【為母則強】平復前半生慘痛疤痕蛻變 趙頌茹做文職養女：不要單親去標籤自己

▲ 趙頌茹由《大孩子》蛻變成堅強的媽媽。

現年40歲趙頌茹(Yu)母兼父職多年，獨力賺錢養大兩個女兒，她坦言上網搜尋「趙頌茹」三個字，全是不好的新聞，離婚、家暴、單親。既然發生了就要勇敢面對，今年是她入行第20個年頭，她希望上半生的經歷隨著時間流逝，下半生每長大多一年就成熟多一點，由《大孩子》蛻變成堅強的媽媽。

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前半生的成長訓練

適逢出道20年，Yu推出新歌《大致天晴．間中有雨》正正就是她的心聲，她接受TOPick記者專訪時讀出歌詞「擁抱未來，痊癒再生，平復了疤痕」：

前半生好慘，但沒有過去發生的事情，就不會有現在的我，我亦不能將『如果』放回以前，既然發生了，我們惟有接納自己，不要將單親這件事去標籤自己，不要覺得離婚就不好，別人如何看你你控制不到，但自己如何看自己是你決定。

踏入「女人40」趙頌茹，希望思想能夠隨著年紀增長，要有改變，有進步。

希望會成長一年，多一點智慧，多一點成熟，寄望將來老了看回，我是一路有改變有進步。不要覺得自己不好，別人感覺你好慘，但我覺得是我成長的訓練，雖然未必能給兩個女豐盛的生活，但我覺得都叫做不差。

為兩個女堅強

Yu現在於一間食品入口商負責網店管理及宣傳，返朝9晚5過著平淡是福的生活，而薪金亦夠支付兩個女的生活及學費，她坦言在2019年疫情未爆發前由朋友介紹下見工，到19年12月疫情爆發後，娛樂圈工作幾乎全部停頓，幸好她還有這份工作支撐生活，至今她非常感恩：

坦白講我們這個年紀有工作做，無論人工多與少都已經好感恩，藝人不能當是工作經驗，如果我冇跳出舒適圈去返工，疫情來臨時我應該好驚好擔心，因為有2個小朋友要照顧，我要為兩個女堅強，始終生活要自己負擔，不是埋沒良心的工作，我什麼都願意做。

她形容自己現在是「半職藝人」，有工作就會接但不會強求，如果有拍攝日程，就盡量安排在星期六、日的日子，賺到的金錢就當是bouns，給兩個女去補習及上興趣班。

▲ 對於前塵往事，Yu坦言已經沒有恨，她視為一個成長經歷。陳慧安攝

對前夫沒有恨

趙頌茹的大女今年12歲、而細女9歲，開始懂事，對於會否告知與前夫周永恆發生的種種，Yu直言不會逃避會如實告知：「終有一日會上網搜尋到發生什麼事，我不能不說真話，但要控制好自己情緒，不能將我自己個人感受讓女兒承擔。」她回憶，當大女5歲時，某日她問我父母分開是否她不乖？Yu即刻停止女兒有這種思維：

這是大人的問題，他仍然是你爸爸，我是你媽媽，只是我們不一起住，家庭結構可能跟其他人一不樣，但不代表給你愛少了。

提到她對前夫周永恆還有沒有恨？Yu豁達地說：

我現在可以好平淡當他是一個人，離婚後我學識一件事是他教識我，原來這些事情發生是給我學習，我學識了人生中時間很寶貴，用一個鐘、一分鐘、一秒鐘去喊、去嬲是很浪費，我其實每一分鐘都是開心，就算不開心都好，平淡都可以，但不應該花太多長時間，在不開心之中，會看不到世界其實是美好的。

▲ 兩個女日漸長大，Yu已經沒有公開她們的近照。

仍然相信有真愛

Yu表示，經歷沒有令她不再相信愛，她仍然對愛情有憧憬，仍信世上有真愛，隨著年紀的增長她了解到愛不是一剎那的激情：「想找一個想法相似、能夠溝通、價值觀都一樣的人，當你愈了解自己的時候，發現愈清楚自己不喜歡什麼。」她坦言這個人還沒有出現，不過朋友都為她著急：

介紹男仔給我食餐飯，我就當識個朋友，先不要有諗住我要脫單這個想法。

多年來一直維持單身，她自言從沒感覺空虛寂寞，就算有都被女兒的愛填滿：

照顧女兒太忙，亦都很開心，大女每朝起床都來抱我，細女又會突然講我愛你。

她強調已經沒有年輕時「有人追呀！我試吓先啦！」這種心態，現在會覺得時間真的很寶貴，不想浪費在不適合的人身上。

期待兩女兒立下目標

大女今年9月升中，在揀學校時，Yu表示家人希望她選屋企附近的，而大女則希望讀地點較遠的一間，她選擇站在女兒的一方，支持她的決定：

因為真實的用家是她，她將來如果遇上難關，也要自己去解決，因為條路自己揀，跪低都要跪完佢。

對於兩個女將來期望，Yu希望她們要明白自己的想法：「讀什麼做什麼都不重要，最重要她知道自己想怎樣，我希望引導她們追求自己想要的生活，剛剛過去DSE放榜，6年後到我要去陪大女拿成績單，我已經上網做定功課，我相信那些小朋友確定了方向，才有這麼好的成績，我要做醫生，就要這幾科有幾多分，我希望兩個女都能夠立下目標，然後努力去達成理想。」

寄語所有媽媽要有Me Time

香港社會存在很多單親家庭，過來人的Yu就覺得沒有一個鼓勵是可以令人堅強，有人跟你說「冇事的、堅強、加油」你只能說聲多謝，但真實情況是需要找一個願意去聆聽你煩惱的人，朋友或家人都可以：

經歷的時候很痛苦，其他人未必明，但一定有人跟你一起走，我唔開心會打電話給朋友，她是一個『樹窿』，自己一個背負所有負面情緒太孤單。

她又寄語所有媽媽，無論單親與否，都要有自己的Me Time減壓：「我也會去做運動，定下自己的時間表，不要永遠做單親媽媽就是母兼父職，都要給自己建立自己的空間，才有愛去給子女。」

展望未來，Yu希望最起碼養大兩個女，早前恆生銀行調查養大一個孩子要600萬，一點都不簡單。而事業上她希望能夠嘗試新角色「過去都很多人找我做慘情的角色，但我心態上已經回復樂觀，希望嘗試一些開心的角色。」

一直努力走出黑暗的她，一直往樂觀積極的方向進發：

我不停鼓勵自己，可能突然間會有難過時、情緒受困時，但時間真的可以治癒傷痛，最重要給自己空間，希望用新歌鼓勵所有同路人。

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記者：陳麗薇