【陽光空氣】姚焯菲與張馳豪合唱經典金曲　Chantel抱愛犬當公仔錫

▲ Chantel與Aska一同合作。

聲夢小花姚焯菲（Chantel）向來熱愛小動物，對愛犬亦非常疼愛，今天她上載與愛犬合照，並以英文留言：「生日快樂我的小熊，你是一隻開心，勇敢的狗仔令我們十分愛錫，感謝你為我們的家庭帶來很多的歡樂，我們愛你。」

相中見Chantel對愛犬又攬又鍚，真的當作毛公仔一樣，十分可愛，一班粉絲「小菲象」亦留言指狗狗相當可愛，相信牠是Chantel的最好朋友。

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與張馳豪重新演繹經典歌

另外，近日Chantel與同是聲夢歌手張馳豪（Aska）首度合唱經典作品《陽光空氣》，二人均表示很榮幸獲煤氣公司邀請，為慶祝其成立160年而重新演繹此經典主題曲，亦很開心能夠參與拍攝MV及全新廣告。

《陽光空氣》不但是廣東流行曲的經典之作，更是每一代香港人的集體回憶，陪伴著香港人成長。

是次由Chantel及Aska重新演繹，繼續散發歌曲當中的朝氣，不但喚醒資深樂迷的記憶，更讓年輕樂迷細味經典廣東流行曲的美。

▲ 二人重新演繹經典作品《陽光空氣》。

Chantel在MV又玩又食

MV為了添加80年代懷舊元素，導演特意安排滾軸溜冰導師為Chantel進行「特訓」，只上了數小時速成班的Chantel表示拍攝時非常緊張，擔心自己的技巧影響拍攝進度，不過得到導師的讚賞，令她放心享受滾軸溜冰的樂趣，亦滿意拍攝效果。

同時二人拍攝廣告時，Chantel更有口福，品嚐到Aska的廚藝，並大讚Aska為男廚神。

Aska亦表示幸好曾在鏡頭前烹調，因此多點信心。據知拍攝當日，「男神廚房」一出，在場各人也深深被Aska迷倒。

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Aska不敢找Chantel做螢幕CP

至於日前二人便在將軍澳中心舉行新歌發佈會，首次現場合唱此曲，並分別演繹其個人單曲《#BFF》及《色彩背面》，在場粉絲反應非常雀躍，現場氣氛熱烈。

當時二人接受媒體訪問時對今次合作感滿意，問到他們會否考慮繼續發展成螢幕CP，Aska笑指不是太好，全因覺得自己與Chantel年齡相差太大。

談到他選女友可相差多少年，Aska則指沒有設下多少年，並認為當遇到一個適合的對象便知道。

而Chantel隨即搞笑表示與Aska有代溝，指自己年紀尚小，暫時未能接受相差太遠。