【抗癌勇士】9年前患上末期肺癌 港婦接受標靶治療癌腫瘤奇迹消失

▲ Michelle最近覆診，確定癌腫瘤已消失。

你平日有否感受自己的呼吸？原來一個成年人每日呼吸2萬多次，但我們沒有為意，因為呼吸似乎是理所當然的事。不過，對於肺癌患者而言，呼吸是要每天拼命爭取的奢侈過程。

最近我在癌症資訊網一個肺癌患者聚會中，訪問一位樂天健談的新朋友Michelle，怎也看不出眼前精神奕奕的她是一位肺癌患者。她於9年前因頭暈入院檢查，獲告知患上第4期肺癌，並已腦轉移。在毫無預警下突然知道自己患末期肺癌，Michelle晴天霹靂，悲思為何癌症看上她？

但堅強的Michelle只有一個信念，希望多活一天得一天。她幸運地得到家人無限量支持，還半帶哽咽地引述平日愛說笑的舅父，突然嚴肅起來說︰「呢場仗唔係你一個人打，係我哋所有人一齊面對！」對她直是強心針，再加上標靶治療，奇迹地不到一年，癌腫瘤已萎縮至一道疤痕。

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時隔約10年，Michelle最近覆診，確定癌腫瘤已消失。當刻聚會上的醫生、病友與家人都給她報以熱烈掌聲祝賀。

不過Michelle坦言不敢鬆懈，因為無人知道癌症這個壞朋友，何年何月再次來襲，加上藥費未必人人負擔得起，希望政府及福利機構能多多幫助癌症病人。作為主持，我在台上觀察到，台下的勇士在家人朋友的陪同下到來，雖然有些戴着帽子，有些拿着拐杖，但都為着生命一步一步奮鬥。在聚會上再碰上，他們都會互相擁抱，有的更眼泛淚光，相約明年、5年、10年、20年後一定要再聚。

對於這班抗癌勇士而言，一呼一吸並非理所當然。但我相信只要尚存希望，大家定可繼續迸發生命光芒。

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全文刊於《晴報》，原題為末期肺癌患者的一呼一吸