【創業追夢】老友創業從網店到千呎實體店　年做48次巿集增曝光賣日本生活雜貨

▲ 兩個年輕人從網店創業到開設千呎實體店，他們都認為要抱著堅持和努力的決心，才可以在今天變幻莫測的大時代下存活下去。

兩位年輕男生，一位有著10年的公關工作經驗、另一位在貿易公司從事多年，對引入貨品和營銷滿有經驗，兩個人走在一起卻放下自身職業朝著創業路上進發，由擺市集到開設名為CuteQDay家居生活選物店，做足365日全年無休，展現出港人創業的拼搏精神。

眼前的兩位大男孩，高個子口若懸河的叫Aiden，說話不多較沉默的叫Cyrus。後者就正如今天很多年青人一樣，渴望擁有自己的事業，於是由最低門檻的網購開始。

「自己從事貿易工作，對零售和批發都熟悉，自己一直都希望創業，於是在2020年尾開設網站售價生活精品，雖然當時碰巧遇上疫情爆發令經濟向下滑，但從中我們可以看到大家留在家的日子多了，對家居用品的要求反而遞增，於是就鎖著這路線出發，以最低的創業門檻網購作出發點，經營下來，眼見有顯著成績增長，於是我就辭去工作，全身投入生活雜貨的懷抱。」Cyrus說。

▲ Cyrus（左）和Aiden（右）兩位好朋友一起組成CuteQDay家居生活選物店，主打日本動物圖案家品，當中貓圖案家品佔最大比重。此外，亦因為擺市集的關係，認識了不少文創品牌，亦會引入部分本地有關於動物圖案的產品。（攝影：湯致遠）

「我和Cyrus認識了多年，在公關公司工作了10年，與其說我的性格不是太aggressive，倒不如說對享受留在comfort zone裏工作，畢竟公關工作已上了軌道，所以當Cyrus開設CuteQDay網店和參與市集時我偶有幫手，但真正花了兩年時間考慮才『一刀切』辭去公關工作。」Aiden說。

不過，市面上生活雜貨店成行成市，有網上的、亦有實體的，要突圍而出不是一件容易的事情。CuteQDay由最初網上店到今天開設一間面積過千呎的店舖，還有賴他倆的辛勤和清晰的售賣主題。

「我們主要發售的是日本家品雜貨，當地家品以簡約設計居多，反而市面上以小動物為主題的不多見到，我們在搜羅貨品時有感港人這年頭辛苦的日子充斥著每日，希望藉著這些以小動物為圖案的家品，令消費者在使用時感到開心，而這一個主題亦一直貫徹至今，刻下已經成為我們店舖其中一個賣點。」Aiden補充。

▲ CuteQDay以陶瓷碗碟、家居擺設和布藝為主，各式的招財貓當然不會缺少。（圖片受訪者提供））

一年內做48次市集

Aiden不諱言現在他們擁有自己的店舖，不少人都感到羨慕，但成功的背後其實由他倆的汗水和努力換來，一年做足365日，全年無休，成立網店之初，為著宣傳和實踐開店的理想，幾乎每個市集都有著他倆的影蹤。

「屈指一算，單是2021年，每逢周六、日，我們就拿著幾個行李箱和幾個載滿貨品的大袋，由最初期日灑雨淋走遍尖沙咀、牛頭角、荃灣、赤柱和淺水灣等地，到後來專攻商場，我們合共參與過多達48次大小不同的市集，目的只有一個，就是希望大家記得品牌的名字。」不過，市集上遇到不少沒禮貌的消費者，卻叫他們記憶猶新。

「最多的例子是拿著陶瓷產品，質問我們為甚麼賣得比別家的貴，得悉答案後然後氣沖沖地將產品拋下。當然，有禮貌地將我們的名字記下來，然後登上我們的網站購物的也有不少。」

而辛勞過後他們亦得到機會，例如將軍澳日出康城商場向他們招手，邀請CuteQDay在商場內開設寄賣的專櫃，一直至今。

▲ 肥嘟嘟貓咪美濃燒陶瓷就非常漂亮。（攝影：湯致遠）

每天營業都緊張

誠然，家品不同柴米油鹽，以上的可以無慮地網購，但顧客在選購家品時還是能夠看過、觸摸過產品來得比較好，這亦是Cyrus於前線工作多年下來累積的經驗，因此能夠「落地」開店是他們的目標，但開了店舖，壓力自然倍增，這方面Aiden最是緊張。

「每天都很緊張，壓力很大，但如果當天生意不俗會有很大的滿足感，但我反而覺得Cyrus過分地不太緊張呢﹗」Aiden說。

「其實我都緊張，只不過不表露出來，畢竟之前的工作經常要面對客人，現在有點步入化境的心態，現在我能做到的就是叫他冷靜下來，每日幫他（Aiden）紓緩，哈......」Cyrus笑著回應。

的確，雖然有了實體店後，他倆告別了市集好一陣子，但工作反而沒有停下來，每隔兩星期的星期四晚上，Aiden就要準備內容約兩小時的網上開live介紹產品，就已經忙過不停。

「通常星期四晚上8時至9時半開live，因為這段時間是最多人留在家中，而星期五會有很多人外出，到了星期六、日，看過而對產品又有興趣的消費者就會前來購買。」Aiden說。

▲ 有了自己的店舖，空間大了，Aiden就想到每月於店舖的一角裏設下主題，筆者拍攝當日是以貓為主題，例如圖中的Felissimo的貓掛巾，幾乎是他們由開設online shop到現在長賣長有最暢銷的項目（攝影：湯致遠）

日本通關將會更好

隨著疫情放緩，大家可以返鄉下（日本）的機會指日可待，對於CuteQDay這一類專攻日本家品的店舖，會否因為赴日的港人多了而會影響到生意驟減？對此Cyrus抱著樂觀態度。

「日本通關後，我認為反而會多了機會。近年不少人於instagram開設網店，貪其沒有成本可言，亦造就了一些新手經營的網上店舖，購買時要顧客落訂訂貨，最後卻不懂得日本品牌的廠房因為疫情方面以大量減產，又或是高昂的運費幾乎與產品售價看齊等問題，令到訂貨者最後購不到貨物，因店舖失信直接令顧客流失。單是看疫情的高峰期到今天，我眼見已經不見了9成同類型的網店，所以日本通了關後，我認為會少一點亂開價的競爭對手呢﹗」

Cyrus與Aiden合作的CuteQDay漸上軌道，他倆亦沒有因為開店而懶惰下來，因為他們明白到努力和堅持是非常重要。

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「沒有東西可以短時間做到而又能夠取得成果，創業需要用時間洗禮、累積和沉澱，目光要放長遠一點，作為經營一盤小生意，與其開始時花錢於Instagram等媒體上落廣告，倒不如努力落區實戰擺市集作宣傳好得多，可以真實了解到消費者須要的是甚麼。此外，更要抱著堅持和努力的決心，才可以在今天變幻莫測的大時代下存活下去。」

地址：觀塘開源道72-80號溢財中心12樓1212室（9314 9410）

記者：何偉雄