【阿媽有咗第二個】取景茶餐廳變姜糖打卡熱點　姜濤外賣仔制服有得賣【內附地址】

▲ 姜濤拍戲茶餐廳成為打卡熱點。

MIRROR成員姜濤、柳應廷、毛舜筠主演《阿媽有咗第二個》叫好叫座，上映只4日，票房已突破千萬。

鏡粉除入戲院支持，戲中姜濤演送外賣打工的茶餐廳，現時亦貼滿姜濤的照片，成為粉絲近日的卡熱點，在假日期間，更有不少姜糖帶齊應援物去光顧，儼如成為姜濤主題餐廳。

▲ 《阿媽有咗第二個》叫好叫座。

【MIRROR成員】姜濤著上球衣現身籃球場 姜Man失3分波後再努力終走籃成功

此「姜濤主題餐廳」是位於油麻地的永發茶餐廳，開業已有20多年，主打麵包蛋撻、特餐、炒粉麵飯等平民美食，本來是尋常的街坊茶記，但因為去年借出予《阿媽有咗第二個》作為拍攝場地，現在成為鏡粉的追捧食肆。

最新影片推介：Alice專訪

現時茶餐廳四周貼滿姜濤的照片，當中自有《阿媽有咗第二個》中姜濤飾演的方晴的不同劇照，遍布於餐廳內的正門、卡位、內牆、水吧以及收銀處，而不少姜糖近日都紛紛組隊去光顧，更打齊應援物支持。

記者拍照當日，便有幾位女粉絲帶同幾個姜濤公仔，連同茶餐廳的招牌食物，包括椒鹽燒賣及西多士一齊影相留念。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

茶餐廳有3個打卡位，包括姜濤曾身處沖奶茶的水吧、毛舜筠和姜濤及岑珈其等經常坐靠收門口的卡位，以及姜濤送外賣的單車，而單車正放在門口外的路面，不少粉絲都會特地去拍照，不過就記得不要阻著送外賣的職員開工了。

經常借出拍戲

茶餐廳老闆陳先生表示，其實這裡是熱門的拍戲場地，之前呂爵安、吳君如主演的《闔家辣》有一場戲都在此拍攝，另外，亦有不少電影學生會在此拍攝影片。而餐廳的招牌款式就有蛋撻、朱柳漢堡包、椒鹽燒賣和星洲炒米，都是每次工作人員最喜歡的食品。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

茶餐廳現時貼滿姜濤照片，亦為滿足一班粉絲而設，老闆也坦言對生意有幫肋，現時假日有一半客人都是專程來捧場的姜糖。另外，姜濤扮樓面伙記時的制服，茶餐廳亦有作出售，價錢為$180，內附一套白色制服及劇照數張，果然識得做生意。

永發茶餐廳

地點：油麻地廣東道847-849號地下

營業時間：周一至日06:00-20:00