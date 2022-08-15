【職場抉擇】公務員爸媽鼓勵「鐵飯碗」 碩士港女屢考屢敗：係唔係無面試運

▲ 人生存在不同的變數。

選擇仕途，相信是不少職場新鮮人面對的大課題(其實不但是新鮮人啦)，大家都想一步到位，順風順水，不用兜兜轉轉，在一條跑道上，全速前進。這樣當然是不少人的共同願望，但願望歸願望，事實能否如此，多少還得看看命水。

或許有人會說:「羅師兄，你這樣太迷信和宿命論了!」但我想說，世事又豈有盡如人願呢？愛情、事業、家庭、財運，放眼望去，無一不是。我不是迷信，而是正信，就像今天講的案例，其實也是我們行業常見的情況。

M小姐，今年26歲，樣子高挑清秀，身形較單薄一些。M小姐在外國修讀城市規劃，前年碩士畢業回港後，參加綜合招聘考試申請政府職位，聽她說這個部門僧多粥少，競爭激烈，一直參加相關應聘都石沉大海。

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家中父母畢竟公務員出身，所以也不斷「鼓勵」她加入「鐵飯碗」的大家庭。可是一直的失望，令她自信心受到打擊，同時也覺得疲累，因此問羅師兄，是否應該繼續向政府工作的方向進發?還是現在在私營建築公司工作較好? M小姐:

羅師兄，每次考試同面試都用我唔少時間同心力，我唔知道係唔係自己沒有面試運，自問考試成績唔差，對答也算不錯，就係揀唔中我。我八字有無指示應唔應該繼續去考政府工呢?

羅比:「M小姐，冬天子月(12月底)出世，庚金日主，正正係金水傷官喜見官，要用火，題外話金水傷官都多靚女，依我經驗的確係幾準(拋書包式賣口乖，哈哈)。」

M小姐: 「咁用火又關我考政府工咩事呢?」

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一: 印星不旺 不利事業考試

羅比:「你八字相當凍，地支水大旺，正宗金寒水冷，所以原局如果無火，基本上都唔使考慮政府工，因為連身體都會比較差。好彩你個局天干見火，但係無印就難通關，通唔到關官運就唔見得好喇。好彩大運行印運幫到你讀書，上年丑土印運又合水局，所以運勢上都係幫唔到你。以我推斷2019年分手之後，至今都難有靠譜對象。」

M小姐:「的確係咁，我2018年12月分手之後，都係未有穩定嘅對象。同埋返到香港之後就疫情，搵工又唔易，拍拖就更加喇。之前疫情，我的男友拍左成年拖，見得兩次面，佢阿媽唔俾佢出街啊，陰功。(愛在「新冠」蔓延時的悲哀)咁羅師兄言下之意我係咪唔使考慮政府工呢?」

二: 缺印星點解救

羅比: 「如果挑戰性大，階級性大的工作，我諗呢幾年唔使考慮住，最快2025年行火運流年，加上轉大運，希望會有所幫助啦。」

M小姐:「咁除左等運到之外，係風水命理上，我呢類case有咩方法化解下呢?我阿爸阿媽無催我結婚，不過就成日想我做政府工，都希望完佢地心願。(孝順女一名，不過聽佢口吻，其實自己都唔排斥)。」

羅比:「既然你問到，我都俾啲建議你。

第一: 多啲學習有興趣嘅知識，一方面加強自己嘅耐性，另一方面亦難保有朝一日用得著，成為自己另外嘅一技之長;

第二: 你印星屬土，可以用多啲啡色，黃色的服飾，或者左手戴黃晶，黃虎眼石，黃玉，茶晶呢類水晶。另外可以改名都可以用土或者火土。

第三: 辦公室方面，椅背高啲，或者後面放開光樹化玉，再唔係就背後放山脈嘅畫，咁樣多少有利你事業上多啲貴人助力，唔使下下都做咗嘢又無人睇到。」

M小姐一一記低，只後答謝拜別。其實印星弱無論對男對女，都是辛苦命的其中一個標記，畢竟印為關愛、靠山和福氣。所以你說沒有命數嗎 ? 我個人是否認的。但我們卻不能因此而執迷，畢竟人生還是存在變數，我們不是要負面的接受定數，而是要正面地面對變數，為我們有更好的人生而負起責任。

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