【夫婦之道】新婚太太不滿丈夫吸煙吵架 丈夫因一本書決心戒煙維繫婚姻

▲ 兩個人相處，都不能以自我為中心。

有位女生分享她自己的真實故事。她跟新婚的丈夫生活很愉快，唯獨最討厭是他有抽煙的習慣，幻想自己有這樣的能力，能夠讓白馬王子為她改變。

有一天，丈夫正在抽煙，女生問他︰「如果當初我說你不戒煙就不嫁你，你會戒煙嗎？」丈夫零秒回答︰「不會。」

為此兩人第一次在婚後吵架。

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剛巧就在同一天，他們認識一位新朋友，送一本自己的著作，分享結婚32年的心得，如何經營快樂的婚姻生活，這位新朋友的幸福面容深深打動了女生。

書中的第一頁寫着︰「我愛她勝過愛世上任何人，我以為不可能更愛她了，但是我錯了，30年過去，我更愛她。」

上天像剛剛好派這位天使到來，女生的丈夫突然把背包裏的煙包及火機，一併扔進垃圾桶，並嚴肅地跟妻子說︰「我不要為了抽煙而跟你吵架，如果戒煙可以讓我們好好的，這個交易很值得。」妻子感動之餘也當下反思，其實自己也不應該干涉對方的人生。

兩個人相處，都不能以自我為中心，更不要企圖改變對方，只有互相體諒及珍惜，才能快樂地一起走下去。

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全文刊於《晴報》，原題為快樂婚姻