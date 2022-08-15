【好人好事】太古城3父女飛奔2個站追巴士　熱心車主衝紅燈請司機留步

▲ 有熱心車主見到3父女追巴士，為咗唔想令佢哋失望，竟開車衝燈請巴士司機留步。

好人好事，太古城3父女飛奔追巴士，熱血車主更不顧衝紅燈幫忙追巴士。日前，一段長約1分41秒的車cam片在網上瘋傳，3父女送巴士車尾，然後窮追不捨該輛巴士，有私家車男車主見狀，更不理後果，開車幫忙追巴士，讓3父女成功趕上巴士。

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該段影片由網友「Brian Fan」上載到Facebook的車cam L(香港群組)，影片清楚看到一名背着鮮紅色書包的爸爸，拖着2名女兒在行人路上狂奔追巴士，當追到巴士站時，卻望著巴士駛離送車尾。3父女未有因此放棄，更窮追不捨該輛巴士，直奔到下一個站，為了加快腳步，該爸爸原先拖著年約5歲的幼女，過了馬路後，便甩開幼女的手，自己一支箭跑去追巴士。

身穿彩藍色上衣的私家車男車主恐3父女趕不上，即決定驅車加速跟着巴士到下一個車站，男車主落車飛快地跑到巴士旁，著司機稍等，熱心車主向剛趕到巴士站的爸爸點頭及指一指巴士示意，然後便跑回自己車上，3父女亦成功登上巴士。

貼文一出，即引起網友熱議，有近千個留言，指爸爸拖住兩個女也跑得好快，並大讚男車主好熱心、好有愛，「希望香港地有愈多呢種不計回報嘅人令社會有更無私嘅愛」、「爸帶住兩個小跑手計一計用咗47秒由路口跑到追到巴士，好犀利嘅速度。。。樓主好熱心幫人」、「香港竟然重有呢d 人。Good 」、「樓主有呢份熱心，尊敬你，多謝你」、「將呢種精神帶入辦公室，大家都肯換下水就好」，不過也有網友指男車主又衝黃燈加速又停雙黃，希望爸爸不要再這樣追巴士，小朋友不同大人，唔希望有意外發生。

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責任編輯︰王明芳