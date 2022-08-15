【阿媽有咗第二個】新戲勁破千萬票房大關　姜濤突現身戲院姜糖興奮哄動

▲ MIRROR成員姜濤昨現身銅鑼灣戲院，引起一陣哄動。

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）主演的港產電影《阿媽有咗第二個》上映至今叫好叫座，並在開畫不足四天突破千萬票房。

自MIRROR演唱會後一直未有出席公開活動的姜濤昨晚（14日）現身銅鑼灣戲院，一身全黑造型的姜濤吸引姜糖注意，引起一陣哄動。

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姜濤現身戲院

姜濤於昨晚約8時突然出現於銅鑼灣的英皇戲院，據悉他本來只是打算借廁所，卻引起了姜糖的關注，被大量姜糖包圍。一眾姜糖隨即以手機拍下姜糖，而他亦向現場的姜糖揮手打招呼，表現友善。

他原本計劃經廁所樓梯離開，但因為需要行走13層樓，而最終於廁所正門出來，並讓姜糖拍照。

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衝破千萬票房

《阿媽有咗第二個》開畫不足四天已勁破千萬票房大關，正忙於巡迴謝票的女主角毛舜筠及導演彭秀慧，聞悉喜訊後大感雀躍與鼓舞。

毛姐笑言：「《阿媽有咗第二個》上畫不足四日，票房衝破一千萬，在疫情之下，這個實在是一大喜訊！在這一刻，真的想跟兩個仔仔，姜濤與Jer（柳應廷）一起分享這份喜悅！再次多謝大家對這部電影的支持！」

身兼監製、導演及編劇的彭秀慧則表示由衷感激：「多謝大家，最好的宣傳永遠就是觀眾的口碑！大家看完電影，喜歡這個故事的話，會選擇再入場，或者將這部電影分享給其他朋友，希望可以幫助我們繼續跑下去！」