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【減肥大作戰】3大斷食減肥法原理　消委會拆解成效及5類人不適合斷食法

健康 12:54 2022/08/15

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香港人流行減肥，今期最新消委會介紹3大斷食減肥法，包括168斷食、5比2斷食及隔天斷食，並講解斷食法主要是透過優先分化碳水化合物，令身體產生「生理性生酮反應」，從而消耗脂肪。不過，消委會指斷食法雖然在減肥初期取得較明顯效果，如首2至3個月，約可減約原先體皇的3至8%，但提醒有5類人並不建議用此類方法減重，以避免為健康帶來風險。

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斷食法減肥原理
斷食法的減肥原理是利用長時間的空腹，令身體產生「生理性生酮反應」，即只要長時間未進食，血糖降至一定程度，胰臟便會釋放「升糖素」，「升糖素」亦同時可助身體將脂肪分解，繼而達到減重效果。因此，根據這原理，一般斷食時段相隔至少有12小時，才可有以上效應產生。

斷食法成效
消委會引述海外研究指，3種斷食法在首2至3個月，平均可減去約原先體皇的3至8%，當中以5比2斷食法更是最快在短期最快有成效，不過，又指進入至減肥的6至12個月，身體適應後，3大斷食法均與其他限制卡路里攝入效果相若。至於坊間指「斷食助排毒」，其實亦是不必要，指人體是會自動調節，透過不同器官去代謝體內多餘毒素。

晚上斷食效果更佳
另一方面，海外研究又指，如果在晚上斷食，再配合生理時鐘可帶來更多健康好處，如降低壞膽固醇、助控制血糖及減低糖尿病風險。此外，又強調充足水分、休息、心情放鬆及多攝取高蛋白質、纖維及健康脂肪食物的重要性，如雞蛋、魚及堅果等。

5類人不適合斷食法

  • 慢性病患者例如高血壓、血糖水平異常、糖尿病及腎功能較弱人士
  • 腸胃功能欠佳人士
  • 孕婦及餵哺母乳婦女
  • 飲食失調症患者
  • 發育中青少年及兒童

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責任編輯：羅嘉欣

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