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【明星扮靚】52歲李嘉欣穿deep V水著拍照　「大美人」靠5大秘訣靚足半世紀【多圖】

娛樂 12:21 2022/08/15

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李嘉欣靠5大凍齡秘訣靚足半世紀。

有「大美人」之稱的李嘉欣（Michele）凍齡有方，年屆52歲依舊保養得宜。繼6月出海激罕晒泳衣照後，昨日（8月14日）又再向網民大派福利。

李嘉欣趁住近日轉回好天氣，到了酒店staycation度假，更大方在社交平台分享水著靚相。

今次她穿上充滿時尚感的白色連身泳裝，超deep V剪裁開到落腹部，相當搶眼，腰間鏤空剪裁盡展零贅肉線條，而一雙修長纖幼美腿更表露無遺。她更戴上草帽及太陽眼鏡，在藍天白雲下拍下美照，似足出國旅行一樣，非常寫意。

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「女人有甚麼樣的臉，就有甚麼樣的生活。」李嘉欣曾發表這番年美麗言論，年過半百的她正正就是最好的印證，能keep住一副年輕緊緻body，全靠5招凍齡心得。

第1招：勤力護膚

李嘉欣曾在訪問中透露從來不去美容院，全靠平日自己勤力護膚。她十分重注肌膚的毛孔與光澤度，每天不但要有充足的睡眠及徹底的清潔，每星期更敷足3至4次面膜，讓肌膚充飽水分，毛孔才會收細。

第2招：早餐吃車厘子

她每天的早餐只會吃水果，而最喜愛的水果是車厘子。車厘子含有豐富的鐵質與維他命C，具有補血兼抗氧化功效，對美顏有極大的幫助。

（Instagram圖片）

第3招：養生飲品

女人是水造，李嘉欣除了大量喝水之外，還很喜愛喝湯水等養生飲品。她曾透露平日會喝各種魚湯、燕窩、桂圓紅棗茶，以最天然方式由內至外凍齡保養。她亦會在晚餐後喝一杯桂圓茶，有助入睡，提升良好的睡眠品質。

第4招：堅持運動

運動是十分重要的一環，李嘉欣從不懶惰，多年來堅持做運動的良好習慣。除了瑜珈拉筋外，還會跑步、滑雪等，就算待在家中也會跑步30分鐘，對身形管理十分嚴格。

（Instagram圖片）

第5招：控制飲食

李嘉欣自1988年選港姐至今，身形完全沒走樣，最肥胖應該是懷孕時期。她從來不會節食，但控制飲食方面絕對嚴謹。

她曾公開產後減肥飲食餐單，成功在4個月勁減13kg：

早餐：兩隻雞蛋（只吃一個蛋黃）、全麥麵包；紅蘿蔔汁、蘋果汁。

午餐：麵、蔬菜沙律、一份魚肉；士多啤梨、奇異果等水果。

晚餐：牛肉、大量綠色蔬菜、牛尾湯。

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【李嘉欣出院】與死神搏鬥48小時出院　李嘉欣休養數日狀態大勇與友人飯聚

與死神搏鬥48小時

今年1月中，李嘉欣因心跳加速呼吸困難被送院，一度被送入ICU搶救48小時，她更用「執返條命」來形容自己的情況。她憶述醫生指如果再遲點搶救，「呢個世界差少少就冇咗李嘉欣」。

曾與死神搏鬥並走出鬼門關，她苦口婆心提醒大家一定要好好愛護、關心自己的身體：「沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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