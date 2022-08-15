  • 33°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星修身】三哥苗僑偉勤打泰拳保持型佬身材　「中佬天花板」結婚30年零緋聞

娛樂 13:02 2022/08/15

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

苗僑偉（三哥）是圈中的型佬之一，兼且結婚30多年零緋聞，堪稱絕世型男老公羨慕。三哥雖然已「登六」，但身手依然敏捷，十足後生仔般敏捷，他曾在劇集《飛虎3壯志英雄》內激戰劉家良徒孫何慈茵，可說是寶刀未老。

三哥自拍畢《飛虎3》後，就飛往溫哥華陪伴家人，更曾經被粉絲野生捕獲，而三哥也未有因不用工作而疏懶，積極地打泰拳、做不同的類型的運動，難怪擁有Fit爆身型，被稱為「中佬天花板」也不過份！

最新影片推介：Alice專訪

勤打泰拳

三哥的健身及拳擊教練兼MMA選手許博焱，在社交平台分享三哥的操練片段，做出一連串的泰拳組合動作，拳拳有力！

在另一段短片中，三哥做帶氧運動，又用大鐵鎚打車胎，運動量絕不惹小。許博焱又在片中指三哥每星期練3次拳、力量訓練，亦會早起跑步，十分勤力呢！

粉絲留言大讚：「啊啊啊，太猛了吧，三哥！」、「三哥好fit！」、「像三哥一樣操Fit」、「好，加油練」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

暖男爸爸

三哥的心境年輕似乎也是他可以「凍齡」的原因，他的女兒苗彤不時在IG分享不少性感照片，大晒好身材。對於此，《諸朋好友》主持人張秀文問到身為爸爸的三哥會不會反對時，苗僑偉為女兒護航：「這些我不介意，她現在那麼年輕不性感，難道等60、70歲才性感嗎？」

他續指：「以前我們也看到一些老人家是這樣，我們不能做以前的老人家。像記者拿我女兒三點式照片給我看，再問我：『三哥，你生氣嗎？』，我會回答：『為什麼要生氣，沒見過嗎?』，有甚麼好生氣。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【使徒行者3】苗僑偉靠7字真言維繫婚姻　型佬三哥結婚30年零緋聞【有片】
16:15 2020/11/21
【使徒行者3】苗僑偉靠7字真言維繫婚姻　型佬三哥結婚30年零緋聞【有片】
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
12:00 2021/11/19
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
【飛虎3壯志英雄】60歲苗僑偉寶刀未老展身手　三哥激戰劉家良徒孫何慈茵
17:04 2022/02/25
【飛虎3壯志英雄】60歲苗僑偉寶刀未老展身手　三哥激戰劉家良徒孫何慈茵

你可能感興趣

【使徒行者3】苗僑偉靠7字真言維繫婚姻　型佬三哥結婚30年零緋聞【有片】
16:15 2020/11/21
【使徒行者3】苗僑偉靠7字真言維繫婚姻　型佬三哥結婚30年零緋聞【有片】
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
12:00 2021/11/19
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
苗僑偉 戚美珍 娛樂人物職業 演員 娛樂行業

最高瀏覽

【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
11:24 2022/08/14
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
16:42 2022/08/14
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持
15:16 2022/08/14
【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持