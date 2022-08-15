【明星修身】三哥苗僑偉勤打泰拳保持型佬身材　「中佬天花板」結婚30年零緋聞

苗僑偉（三哥）是圈中的型佬之一，兼且結婚30多年零緋聞，堪稱絕世型男老公羨慕。三哥雖然已「登六」，但身手依然敏捷，十足後生仔般敏捷，他曾在劇集《飛虎3壯志英雄》內激戰劉家良徒孫何慈茵，可說是寶刀未老。

三哥自拍畢《飛虎3》後，就飛往溫哥華陪伴家人，更曾經被粉絲野生捕獲，而三哥也未有因不用工作而疏懶，積極地打泰拳、做不同的類型的運動，難怪擁有Fit爆身型，被稱為「中佬天花板」也不過份！

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勤打泰拳

三哥的健身及拳擊教練兼MMA選手許博焱，在社交平台分享三哥的操練片段，做出一連串的泰拳組合動作，拳拳有力！

在另一段短片中，三哥做帶氧運動，又用大鐵鎚打車胎，運動量絕不惹小。許博焱又在片中指三哥每星期練3次拳、力量訓練，亦會早起跑步，十分勤力呢！

粉絲留言大讚：「啊啊啊，太猛了吧，三哥！」、「三哥好fit！」、「像三哥一樣操Fit」、「好，加油練」。

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暖男爸爸

三哥的心境年輕似乎也是他可以「凍齡」的原因，他的女兒苗彤不時在IG分享不少性感照片，大晒好身材。對於此，《諸朋好友》主持人張秀文問到身為爸爸的三哥會不會反對時，苗僑偉為女兒護航：「這些我不介意，她現在那麼年輕不性感，難道等60、70歲才性感嗎？」

他續指：「以前我們也看到一些老人家是這樣，我們不能做以前的老人家。像記者拿我女兒三點式照片給我看，再問我：『三哥，你生氣嗎？』，我會回答：『為什麼要生氣，沒見過嗎?』，有甚麼好生氣。」

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