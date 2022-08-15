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【新病毒】內地現新病毒「瑯琊」死亡率達40%　新英格蘭醫學期刊揭12感染症狀

醫生診症室 11:47 2022/08/15

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內地最近出現名為「瑯琊病毒」的新病毒，累計已有35位感染者，死亡率推算可高達40%。

新冠疫情持續，而內地最近就出現另一種名為「瑯琊病毒」（Langya virus、LayV）的新病毒，累計已有35位感染者，死亡率推算可高達40%。國際期刊《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）日前公布一項研究，從感染者身上分析12種症狀，其中感染者出現發燒情形的機率達100%。

最新影片：

Fox News報道，《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）日前就內地新型病毒「瑯琊」進行一項研究，發現感染者出現與流感相似的症狀，包括發燒、咳嗽、乏力、厭食、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐等。

而在35位感染者中，有26人僅受「瑯琊」病毒感染，意味著並不存在其他病原體，點擊睇「瑯琊」病毒12個症狀：

    點擊圖片放大
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根據報告，病毒被命名為「瑯琊病毒」，是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus，又稱尼帕病毒），瑯琊病毒屬副黏液病毒科。研究人員在25種動物的血清調查中發現，鼩鼱的血清陽性比例最高，為27%，推測可能是該病毒的天然宿主；狗及山羊則分別為5%和2%。

而據過往的醫學文獻資料紀錄，有關病毒的死亡率高達40%，不過暫未有證據指「瑯琊病毒」具有人傳人的能力及跡象。

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責任編輯：羅嘉欣

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