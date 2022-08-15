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【消委會】不含塑化劑人造麝香　7款消委會5星總評抗妊娠紋乳霜

兒童健康 12:40 2022/08/15

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7款消委會5星總評抗妊娠紋乳霜。

懷孕是一件令人開心雀躍的事，不過隨著肚子一天天變大，肚皮和胸部、大腿等位置，都有機會出現一條條妊娠紋。為了預防妊娠紋，不少準媽媽都會使用護膚產品，消委會測試市面30款抗妊娠紋油和乳霜，當中有7款抗妊娠紋乳霜獲最高5星總評，可供各位準媽媽參考。

懷孕期間體內荷爾蒙水平改變，影響皮膚質素，再加上腹部膨脹，使皮下的彈力纖維及膠原纖維出現斷裂，在皮膚上形成了淡紅色的不規則裂紋，對媽媽造成困擾。

最新影片：

消委會測試30款產品，包括12款抗妊娠紋油和18款乳霜，每支售價由$90至$570不等，當中有7款抗妊娠紋乳霜獲5星總評，詳情如下：

    點擊圖片放大
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消委會留意到，部分品牌建議用家同時使用其抗妊娠紋油和乳霜產品，以加強預防或改善妊娠紋的功效。此外，部分用家或會自行配搭不同品牌的抗妊娠紋產品使用。

因此，消委會提醒消費者留意同時使用的產品的安全程度，避免經由使用不同產品而接觸不同致敏物或潛在有害物質，留意產品是否適合用於傷口或手術疤痕位置，並考慮產品的質地、皮膚狀況和季節等因素。

4款消委會5星總評抗妊娠紋油，即睇：https://bit.ly/3zW7Vp3

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責任編輯︰林愛娜

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