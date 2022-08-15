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【周末好去處】朗豪坊佛系肥仔Bobby Hill主題快閃店　兩大打卡位獨家精品發售

休閒消費 12:50 2022/08/15

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「佛系肥仔」Bobby Hill，其經典「緣份到了」1:1尺寸的打坐Bobby模型，是必到打卡位。

港人未必熟識美國動畫《King Of The Hill》，但講到「緣份到了」meme圖的佛系肥仔，大家一定有畫面，主角Bobby Hill就是這套1997年開播的動畫主角。朗豪坊由即日起至9月10日，舉辦主題快閃限定店，除了有經典「佛系」打卡位，更有大量獨家精品發售，相當盞鬼。

美國長青動畫《King Of The Hill》，故事發展圍繞著Bobby的生活日常，其獨特表情及打坐姿勢，配上網絡潮文：「緣份到了，自然——」，於香港掀起一股Bobby旋風。朗豪坊L12的快閃限定店中，高度還原Bobby的房間及初中校園走廊，更設有1:1尺寸的打坐Bobby模型供粉絲們打卡留念。

朗豪坊L12的《King Of The Hill》主題快閃店，可見到不少Bobby Hill的趣怪表情。

Bobby初中校園走廊的學校儲物櫃及格仔地板，都在店內高度還原。

快閃限定店售賣多款首次曝光的Bobby精美周邊商品，包括文具套裝、散紙包、T-Shirt及衛衣、地毯、水樽，還有毛公仔及兩款搪膠公仔等。凡惠顧任何產品，即可以$150換購Bobby Hill造型會場限定環保袋，粉絲不容錯過！

多件精品包括限量的打坐造型搪膠人偶、會場限定T-Shirt、毛毯、毛巾等，造型搞笑。

《King Of The Hill》期間主題限定店
日期： 即日起至9月10日
地點：  旺角亞皆老街8號朗豪坊L12限定店
營業時間：星期一至四12nn至9pm，星期五至日及公眾假期12nn至10pm

記者：張頌婷

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