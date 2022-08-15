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【奢華品牌】Dior尖沙咀旗艦店啟動　6項全球限定精品逐一數

休閒消費 12:29 2022/08/15

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全新的Dior九龍旗艦店照舊在尖沙咀廣東道，只不過由對面搬去海港城，但店舖面積更大，男女裝、配飾和珠寶系列全部落齊，店門的設計更與巴黎30 Montaigne總店一脈相承。（圖片品牌提供）

今年年初在高級時裝界裏，其中一個重要話題是裝修長達兩年的巴黎Dior 30 Montaigne總店重開，而品牌在全球的動作一浪緊接一浪，先有5月在南韓聖水洞開設Dior Seongsu，今天則來到香港尖沙咀旗艦店於上星期正式啟動，店內更有不少限量產品，成為品牌粉絲們掃貨的頭號目標。

作為全球超級時裝品牌之一，Dior就算在疫情當道時都只是將腳步稍為放緩，LVMH集團的總裁Bernard Arnault總是眼觀四面、耳聽八方，務求將品牌時刻與世界同步接軌，爭取市場上最有利的位置然後出擊。

看看今天歐美各國人士紛紛除下口罩，已經不再當疫情是一回事的時候，Dior就在5月在南韓舉行跨國性2022秋季大騷﹗

至於香港在疫情方面仍然嚴控，但位於尖沙咀的旗艦店已經搬去了一個更大位置，合共兩層面積達885平方米的店舖由原先的Hermes和Salvatore Ferragamo打通改建而成。

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旗艦店的大門飾以Cannage藤格紋是意料中事，室內設計以粉白、灰和金色為主，雖然難與巴黎的30 Montaigne總店媲美，但當我們仍然出外旅遊並不容易的時候，看著店內法式的Versailles parquet木地板和toile de Jouy圖案時，或許大家不期然可以暫忘身處香港也說不定。

新店除了男女裝和珠寶系列落齊外，店內還有幾個值得細心欣賞的地方，例如大門入口玄關位天花懸掛著來自捷克的巨型水晶吊燈、分布於店內四周的有來自北京藝術家呂松、王郁洋和Peter Seal等的畫作，再一次奠定了時裝品牌與藝術作品共處一室是當前的趨勢。

說到女士們大最關心的，應該還是在這店裏有甚麼只此一家的產品，當中包括全球限量13套木盒包裝迷你Lady Dior手袋（一盒4個），售價高達32萬﹗

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此外，還有源自當年Roger Vivier為Dior設計的高踭鞋、手繪圖案Lady D-Jor手袋和Rose des Vents頸鏈等，唯一可惜的是暫時未見有Dior Men的限定產品出現，男士們唯有將注意存集中於品牌男裝剛推出的CD Diamond Canvas系列身上。  

地址：尖沙咀廣東道5號海港城地下及1樓G001及G002號舖（ 800 969 886）

記者：何偉雄

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