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【開腦】洪永城新節目首創元宇宙選港姐　與太太女兒分隔3個月靠視像解思鄉情

娛樂 12:11 2022/08/15

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新一嘉賓是何依婷。

由洪永城（Tony）監製兼主持的J2節目《呢鋪開乜：開腦》就會為觀眾逐一解構，Tony找來專人於元宇宙打造屬於自己的Clubhouse，每集邀請不同嘉賓到訪一齊探討新興科技，包括與李佳芯大玩VR、孖吳業坤大展歌喉唱K，吸引到秘魯粉絲加入、又和楊潮凱拍攝女兒寫真。

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新一集嘉賓何依婷　節目望令觀眾了解新興科技

在最新一集8月16集播出，Tony更首創「第一屆元宇宙香港小姐競選」，與何依婷（Regina）重溫當年選港姐問答環節外，Tony還化身港姐司儀問Regina最想要自己、陳嘉佳及方東昇的什麼優質DNA放在自己身上？Regina則輕鬆應對解答，果然美貌與智慧並重。
 
Tony表示製作節目《開腦》想用輕鬆易明方法令觀眾更容易了解新興科技：「好多嘢我都係新接觸，不停去學習，節目出街後有好多朋友問我關於元宇宙或者邊款VR好玩，其實大家都想一齊與時並進了解多啲，用深入淺出方法介紹新興經濟畀大家就最好。」

好似好好玩！

與太太女兒分隔３個月

Tony目前在內地與吳業坤、戴祖儀、陳展鵬、吳若希等拍攝新劇《香港人在北京》，今次是Tony自疫情後首度離港工作，預計逗留三個月：「要離開太太（梁諾妍）同囡囡3個月梗係唔捨得啦，唯有靠每日視像見面，無論囡囡食嘢、瞓教定玩緊，都唔想錯過佢嘅成長，晚晚都狂loop囡囡啲相！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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