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【去眼袋】眼袋問題先要養好脾腎 10分鐘茶療改善眼袋浮腫

健康 12:52 2022/08/15

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眼袋浮腫與脾虛甚有關係。

撇除遺傳和眼周脂肪積聚，眼袋浮腫多與身體水份代謝有關。人體水液代謝需要五臟六腑的配合，以脾、腎、肺為主。腎水主五液，脾土主運行，中醫亦有「脾虛眼袋大，腎虛眼袋黑」的說法。

眼袋浮腫與脾虛甚有關係。脾是運化水濕的，當脾胃虛弱，運化無力，水濕就會在體內停留，而足陽明胃經的起始處正好是產生眼袋的地方。

有眼袋問題先要養好脾腎，可用車前子、防己、黃耆各3克，把材料洗淨後加熱水焗10分鐘即可飲用。此茶可補氣利水，調理容易水腫的體質，改善眼袋浮腫問題。

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車前子味甘，性寒，歸肝、腎、肺經，能清肝明目、清熱解毒、利尿通淋、滲濕止瀉、清肺化痰，對肝熱目赤、目暗不明尤其有效。

防己味辛、苦，性寒，歸膀胱、腎、脾經，能祛濕、止痛、利水消腫。黃耆味甘，性微溫，歸脾、肺經，能補氣升陽、益衞固表、利水消腫、托瘡生肌，能增強體質提升免疫力，對易感冒身體虛弱者尤佳。

脾屬土，養脾可多吃黃色食物如木瓜、黃豆、香蕉、南瓜、橙等。平日也應少熬夜、少進食濃味食物，睡前一小時避免飲水，皆可減少眼袋浮腫情況。

全文刊於《晴報》，原題為拆解眼袋問題

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