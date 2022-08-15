【白色強人II】蘇怡狠心飛唐明被批不合理　唐詩詠撰文解畫：傷口癒合需要時間

▲ 唐詩詠為分手戲作出解畫。

TVB劇集《白色強人2》上周五播映的一集講述蘇怡（唐詩詠飾）因意外被鐵枝插穿肺葉，要即時進行手術搶救，並由男友唐明（馬國明飾）親自為操刀，唐明更決定讓蘇怡接受人工流產。

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【白色強人II】蘇怡失去胎兒狠飛唐明 觀眾指唐詩詠角色自私：好討厭

失去胎兒的蘇怡事後向唐明提出分手，「蘇明CP」再一次分手惹來民憤，觀眾狠批劇情不合理，指蘇怡人設自私，而唐詩詠昨日（8月14日）於個人IG撰千字文為角色解畫，拆解狠心分手原因，當中她說道：「每個傷口的癒合都極不容易要勇氣，更需要時間」

唐詩詠在IG上載3張《白色強人2》劇照，帖文開首她表示要了解「蘇怡」的心情並不容易，因為劇本並沒有交代清楚，她解釋分手原因並非「就因為一個孩子」，也不是「過於情緒化」或「公主病」，只是這樣的痛太難以接受。

▲ 「蘇明CP」分手，惹來觀眾不滿。

分析蘇怡心理

唐詩詠解釋指，「蘇怡」經歷兩度流產傷痛，難以面對唐明，她寫道：「相愛這許多年，她每次見到唐明心裡仍是充滿愛意的，可現在呢？她每每看見這個男人，心裡被心疼佔據著，看著他，怎麼可能不想到那兩條曾日夜期盼著的小生命？又要怎樣才可能不痛？」

「蘇怡」作為醫生會理解和明白，但她內心卻崩塌，捨不得小生命，唐詩詠解釋：「看見她知道有bb的時候的喜悅？看見她立刻戒掉咖啡的決心？看見她眼神中對嬰兒散發的那種柔光？所以，她不捨得。太不捨，太疼。」她沒有怪責唐明，只因唐明跟她正經歷著同樣的痛。

▲ 唐詩詠於手術室的一幕，演得不錯。

斷絕唐明小心思

另外，劇中蘇怡向唐明提及8年前曾懷孕，因胎盤停止發育而接受進行人工流產，詩詠解釋蘇怡說這番話是有苦衷，她怕唐明不肯放手，她寫道：「她自己心碎得一塌糊塗，但她想斷絕唐明任何的小心思。」

蘇怡選擇獨自面對傷痛，而詩詠更代入角色說道：「不僅因為你(指唐明)的舉動，也因為八年前你也曾確切讓我獨自感受過這樣的痛。你在，並不會讓我更好受，我睜眼看見你，只會疼得無法呼吸。我曾獨自撥開陰霾，如今的我，有何不可？只是，我需要的，是與你之間有著距離。」

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狠心分手原因

另外，觀眾批評蘇怡角色人設自私，詩詠解釋：「她已跟寶寶建立起愛的聯繫，卻一次又一次地被命運之劍狠心揮斷，其實又何嘗不是在剮她的心？」

更強調蘇怡很愛唐明，因而不在他面前流露丁點的軟弱，當中她寫道：「怕他內疚，於是她對Yan說出「返嚟就好」的當刻眼淚瞬間決堤⋯」

同時，詩詠更解釋蘇怡狠心分手的原因：

蘇怡告訴他八年前的遭遇，並不是要讓他感覺自己罪大惡極、陷入萬劫不復的境界、自責抱頭痛哭…

蘇怡絕對不是這樣的人。

她也愛他，她不捨得讓他也受傷。

但她太了解自己，知道若不分開，

她就每天需面對失去孩子的痛，而且真相極其赤裸而又血淋淋

這件事對於她們來說，都是根刺

貿然拔走只會導致失血過多，回天乏術

那就由它存在，等待它慢慢痊癒。

而時間也是療瘛「蘇明CP」傷痛的良蘗，詩詠寫道：「或許某一天，他們能等來凝血劑，然後可以不那麼痛地，把刺給移除掉呢？或者隨時間推移，體內防禦機制會啟動，慢慢地將刺從傷處推出來呢？」

最後詩詠謂：「每個傷口的癒合都極不容易，要勇氣，更需要時間，Time will tell.」

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網民反應兩極

而網民對唐詩詠的「解畫」反應兩極，有網民大讚詩詠，當中包括「你好叻 你做得好好」、「Nat做得好好 真系好心疼Zoe」、「我們看到也眼淚泛光」和「這千字文看得我眼濕濕了」

不過依然有網民大鬧蘇怡，如「如果Zoe真係咁著緊bb, 有左就唔好爭住做外出工作啦！」和「根本係蘇怡麻煩, 第一次如果發生左件咁既事, 第二次打死都快d 講比老公知自己有左啦! 佢份工咁危險, 正常都講比同自己合作開既同事同埋熟d 既同事朋友知道, 起碼有咩事大家都知點樣睇住自己! 同埋bb 小器唔計老公架嘛! 真係比蘇怡激死」

▲ 「蘇明CP」會否復合呢。