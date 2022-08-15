【消委會】14款抗妊娠紋產品檢香料致敏物　嬰幼兒或經日常接觸致敏

▲ 消委會測試30款抗妊娠紋產品，當中14款檢出香料致敏物。（消委會圖片）

孕媽媽身體會經歷多種變化，其中肚皮會隨著胎兒成長而慢慢脹大，因而出現崩緊、痕癢、乾燥，甚至會出現妊娠紋。為了預防妊娠紋，不少媽媽都會塗抹各種抗妊娠紋產品。消委會測試市面30款供懷孕和產後婦女專用的抗妊娠紋油和乳霜。

當中14款樣本檢出不同種類和不同濃度的香料致敏物，總量由約0.001%至1.43%。其中11款樣本包括「百洛」、「唯美達」、「SOVOS」、「NealYard'sRemedies」按摩油、「CLARINS」護理油、「erbaviva」、「L'ERBOLARIO」、「GAIA」、「FIOREProject」、「littleButterfly」和「mámbinoorganics」檢出的香料致敏物質總量較高，由0.11%至1.43%不等。部分樣本所含的香料致敏物主要為檸檬烯（limonene）、芳樟醇（linalool）或 香葉醇（geraniol）；另有2款樣本檢出的苯甲醇（benzyl alcohol）含量較高。

芳樟醇、檸檬烯和香葉醇等香料致敏物質在接觸空氣後，經過氧化（oxidation）會形成致敏性較高的物質例如hydroperoxides等，同樣有機會增加令人出現皮膚過敏的機會。

個別檢出香料致敏物總量較高的樣本例如「mámbino organics」為罐裝產品，日常打開使用容易增加產品內容物受氧化的機會，建議在沾取產品後盡快扭緊瓶蓋，並特別留意產品的使用期限。此外，消費者亦應留意使用產品若干時間後會否出現皮膚過敏反應，例如出現紅斑、痕癢、脫皮等情況。

▲ （消委會圖片）

6款樣本檢出多種香料致敏物

14款檢出香料致敏物的樣本中，逾4成檢出3種或以上香料致敏物。當中，「百洛」檢出的香料致敏物多達9種；而「ELEMIS」和「唯美達」亦分別檢出7種和5種香料致敏物。此外，「SOVOS」、「Neal's Yard Remedies」按摩油和「CLARINS」護理油亦各檢出3種香料致敏物質。

消委會指，如果樣本檢出的香料致敏物含量較高、種類較多，每日在身體不同部位，重複多次使用，容易增加使用者出現皮膚過敏反應的機會，建議產品供應商盡量降低產品所含的香料致敏物的種類和濃度，並作適當標示，提高對香料物質過敏人士的健康保障。

3款乳霜樣本檢出人造麝香物質 嬰幼兒或經口服攝入

有3款檢出不同濃度的佳樂麝香（簡稱HHCB，galaxolide），包括「Noodle & Boo」、「美國雅兒」按摩膏和「COLLISTAR」，檢出濃度由0.0006%至0.0374%（6ppm至374ppm）。當中，「COLLISTAR」同時檢出吐納麝香（簡稱AHTN，tonalide），濃度為0.0165%（165ppm）。而「COLLISTAR」檢出的麝香物質總量亦是樣本中最高，超過0.05%（500ppm）。

現時內地和歐洲等相關規範都沒有就HHCB和AHTN在化妝品的使用濃度設規定上限。不過，該3款樣本都說明產品可供媽媽用於胸部位置，如按產品建議使用，有機會增加嬰幼兒經口服途徑攝入相關物質的風險。

2款樣本檢出微量塑化劑

「Neal's Yard Remedies」滋養霜和「COLLISTAR」分別檢出微量塑化劑鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）和鄰苯二甲酸二乙酯（DEP），含量為0.0008%和0.002%（相等於8ppm和20ppm）。

儘管相關樣本檢出的塑化劑只屬微量，而歐洲化妝品協會（COLIPA，現名為Cosmetics Europe）亦有研究指，化妝品含有微量的塑化劑可能是源自生產或儲存過程期間，經由接觸的塑膠物料釋出塑化劑而引致微量污染。

而內地《化妝品安全技術規範》和歐盟《化妝品條例》現時亦沒有就DEP和DINP在化妝品的使用設有上限規定。不過，消委會檢視相關樣本的包裝說明時，發現該2款樣本都說明可供用於胸部或乳房部位，考慮到若按產品說明用於相關部位，可能增加嬰幼兒透過母乳餵哺而攝入塑化劑的機會。

動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量DINP可能影響大鼠的肝臟和腎臟。由於胎兒或嬰幼兒的新陳代謝發展未成熟，現有的研究顯示，若胎兒或初生嬰兒自年幼階段已經開始重複地接觸麝香物質和塑化劑，其長遠潛在的健康影響仍然有待更多研究。

消委會呼籲各產品供應商，特別留意供懷孕婦女和餵哺母乳期間使用的皮膚護理產品的安全程度，盡量降低產品所含的潛在有害物質（包括人造麝香和塑化劑）的含量，甚或完全取締相關成分的使用。

廠商回應

「 百洛 」的代理商向消委會提交了一份由第三方試驗機構進行的皮膚過敏性試驗報告，其試驗以25位年齡介乎18至70歲試用者參與進行，不包括孕婦和哺乳期間的婦女，指所有試用者均沒有出現皮膚刺激反應，故認為產品適合用於過敏性皮膚。該公司另表示，樣本中檢出的香料致敏物乃源自其所用的植物精油成分，其產品生產商會研究改善產品配方的可行性。

「美國雅兒」的代理商表示，正積極與美國廠商聯絡，向其生產商了解及跟進調查樣本檢出微量人造麝香物質HHCB的原因。

「Neal Yard's Remedies」的代理商指，樣本於是次檢測中檢出的3種香料物質乃源自其所含的天然橙花和柑橘精油成分，有關產品已按歐盟規定於包裝上列出該等香料物質以提醒消費者。該公司強調，產品中的香料物質屬安全使用範圍，但日後仍會考慮降低相關產品配方中香料致敏物的濃度。此外，該公司現正調查樣本檢出微量塑化劑的原因，強調該產品並沒有添加任何人造或合成成分。

「mámbino organics」的代理商表示，其相關產品生產商指樣本檢出的香料物質有機會源自其所用的有機甜橙橙皮油，而非刻意添加的物質，會考慮日後於產品包裝上適當標示該等香料物質，以提醒消費者。

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記者：陳麗娜