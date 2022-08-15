【被鬼壓】港男睡夢驚醒動彈不得疑被鬼壓　精神科醫生拆解6種心理因素引致

月光光心慌慌，每年的農曆七月很容易令人聯想一些靈異事件，最近在會診期間筆者也遇上一位焦慮症患者講述他的靈異經歷。他突然在睡夢中醒了過來，可是他全身動彈不得，他想大聲呼叫求助但無法說話，他感覺呼吸困難，在這期間他好像見到恐怖的黑影，他斷定是「被鬼壓」。那麼「被鬼壓」真的與七月鬼節有關？

每一個人入睡之後，睡眠周期就會開始，當中包括「非快速動眼期」(NREM) 與「快速動眼期」(REM)，一般而言，我們做夢的時候多數發生在快速動眼期，大腦為了避免身體對夢境作出反應，因此會下達指示要全身肌肉放鬆進入癱瘓狀態。從醫學角度分析，「被鬼壓」或「鬼壓床」其實就是醫學上所稱的「睡眠癱瘓症」(Sleep Paralysis) 。

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睡眠癱瘓症比較容易發生在剛入睡或是將睡醒時，第一種情況是即將入睡，意識仍存在時，但卻無法移動與說話；第二種情況為早晨快要起床時，因為意識在快速動眼期與非快速動眼期徘迴，在這半夢半醒、肌肉癱瘓的時期，假如大腦突然清醒過來，這樣就會出現被鬼壓的現象。

對於一些焦慮症患者，在這迷迷糊糊的狀態，更容易出現錯覺，從而誤解身邊的聲音、感覺為一些靈異事件，最終合理化地解釋為鬼怪作祟。還有另一種情況就是假醒，即是一個人好像醒了過來，但發現自己原來還在夢裡，現實中也還在睡眠。

任何人都有可能發生睡眠癱瘓症，但在睡眠不足、失眠、緊張、焦慮、過度疲勞或最近生活壓力大增的情況下，這種情形就更容易出現。睡眠癱瘓也可能是渴睡症、心律不整、癲癇、偏頭痛、焦慮症、睡眠窒息症等的表現。假如出現的次數頻繁，就要排除以上這些疾病。

治療方面，平日要適當地放鬆自己，多進行戶外帶氧運動，做好壓力管理，睡眠時給自己營造良好的睡眠環境，這樣也可以緩解此類症狀。假如只發生一至兩次睡眠癱瘓症現象，這種情況就不需要特別治療；倘若情況反覆多次發生、或導致嚴重的焦慮病徵、或嚴重的影響睡眠，這樣就有需要尋求專業人士作進一步評估。

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文章獲林震醫生授權轉載。