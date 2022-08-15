【食用安全】吃火龍果驚見生猛蛆蟲　專家教一招揀無蟲火龍果

▲ 吃火龍果驚見生猛蛆蟲！專家教一招揀無蟲火龍果。

不少市民愛吃火龍果，只因其夠甜且營養價值高，還能改善便秘，更是不少女士減肥期間愛食的水果之一。不過，吃火龍果前，最好要望清楚果肉有沒有異物；若切開火龍果驚見内藏生猛蠕動蛆蟲，恐怕會留下吃火龍果的心理陰影。

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日前有台灣網民在「我愛全聯-好物老實説」Facebook群組中發文，表示自己昨天買的火龍果中有蟲，並附上一張紅肉火龍果相片證明，引起網民熱議。近千留言中，有不少人都表示曾經吃火龍果時切到過幼蟲，導致就算以前很愛吃火龍果，但自從吃到蟲後，從此留下陰影，再也不敢吃。

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曾經也有台灣網民在Dcard討論區發帖，指自己吃完第一塊火龍果時，發現第2塊火龍果有些奇怪的「白色東西」，拿近仔細一看，竟有不少白色的蛆蟲在紅色的果肉中蠕動，嚇得馬上吐出已嚥下的果肉，更表示自己已經對火龍果留下陰影，建議大家進食前一定要看清楚！

不過，該名網民也同樣是吃紅肉火龍果，因此也引來網民留言稱「火龍果要吃紅的，白的連蟲都吃下肚了也不知道！」、「我喜歡吃白色的，豈不是更危險」

果農一招教揀無蟲火龍果

有網民對生蟲火龍果的遭遇提出建議，稱種植火龍果時，果實長出來要包網袋，才不會有蟲。也有人安慰道，火龍果有生猛肥蟲，證明那是沒有下農藥種植的。

有台灣果農黃志湧曾接受台媒訪問時指出，火龍果肉之所以有蟲，應是被果實蠅叮咬後產卵，繼而在果肉內出現白色幼蟲。當果實進入成形階段，如沒有把火龍果套袋，就有機會招致果蠅叮咬。

他建議消費者選購火龍果時，可注意果皮上有沒有凸起的咖啡色圓點，如有就可能已遭蟲咬，盡量挑選表皮光滑的火龍果，會較有品質保障。

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責任編輯：羅嘉欣