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【新冠肺炎】行政署長盧世雄曾接觸確診者須檢疫　環境及生態局新聞秘書快測陽性

社會 12:36 2022/08/15

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（資料圖片）

行政署今日（15日）表示，行政署長盧世雄因曾與初步確診新冠病毒人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。盧世雄有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

【12：22】

環境及生態局今日（15日）表示，一名職員對新冠病毒快速抗原測試呈陽性。
 
該名職員為環境及生態局局長新聞秘書，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為8月12日。環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

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責任編輯：余思嵐

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