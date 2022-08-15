【幼童打針】3,000名6個月至3歲幼童已打針　楊何蓓茵：降低外展到校接種疫苗下限人數

▲ 至今已有約3,000名6個月至3歲幼童打針。（ 陳靜儀攝）

兒童醫院及港鐵青衣站兒童社區疫苗接種中心今（15日）起同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。公務員事務局局長楊何蓓茵今早到兒童醫院視察，她說至今已有約3,000名6個月至3歲幼童打針，當局將下調到校疫苗外展的人數下限至10人。

兒童醫院兒童社區疫苗接種中心今起為年齡介乎6個月至17歲的幼童和青少年接種科興疫苗，而年齡介乎5歲至11歲的兒童仍可繼續接種復必泰疫苗。現場會有分隔和指示，區分兩款疫苗的接種區域。

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黃女士帶同2歲多女兒接種科興疫苗，她說為求安心，已想帶女兒接種疫苗很久，「由公布3歲小朋友打得個時已經想。」她說，一得知當局下調接種年齡後已立即為女兒預約接種。

蕭先生今早帶為3歲兒子到醫院覆診，順道接種疫苗。他說兒子很快會讀幼稚園，希望他上課時有更多保障，因此盡快帶他接種疫苗。

楊何蓓茵今到兒童醫院社區疫苗接種中心視察，她之後說，接種安排開展至今約3,000名幼童已接種疫苗。對於近日再有幼兒因確診後重症，她形容聽到事件後很難過，再次呼籲家長盡快帶合資格的子女接種疫苗。

楊何蓓茵又說，由於幼兒中心及幼兒園規模較中小學細，集合到的打針人數亦會較少，因此當局將安排到校接種疫苗的人數下限下調至10人，今日將向幼稚園及幼兒中心發信交代安排。

另外，楊何蓓茵說，局方仍在與復必泰藥廠商討購買幼兒劑安排，有新消息會盡快公布。她又指，當局會繼續與家長做更多解說功夫。

兒童醫院院長李子良說，去年8月3日至今，已有14,000名3歲以下兒童確診新冠肺炎，當中2人死亡，33人仍然留醫。3歲以下幼童染疫後，會出現獅哮症等病，而本港及外國經驗顯示幼童接種疫苗後會出現針口痛等，整體安全，呼籲家長盡早帶子女打針。

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記者：黃悅晴