【有個閨密叫祖藍】薛凱琪自揭情緒病爆發原因　Fiona獨門愛情保鮮法：死都唔認拍拖

▲ 《有個閨密叫祖藍》

由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨晚（8月14日）第三集嘉賓是與祖藍認識了18年的薛凱琪（Fiona），二人除齊齊插花、祖藍更為Fiona親自下廚，期間傾到雞啄唔斷。

祖藍大爆對方是喊包，十次見面喊足七次，又直指自己唔夠資格做對方閨密：「佢要傾通宵電話㗎，但我係捱唔到眼瞓。」

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中學無人追

甚少主動提感情事的Fiona，節目中大方談及當年拍攝電影《人間喜劇》時情緒病爆發事件，面對祖藍追問因由，亦毫不忌諱直指與感情有關：「一來係爹哋媽咪分開，但我依家會形容（唔開心）係我自己畀自己，依家會怪自己嗰時點解怪責屋企；另外咁橋嗰一年嘅愛情令我病情惡化。」並感嘆當時有可能將憤怒轉嫁在祖藍身上。

Fiona又指讀書時「乏人問津」，暫時拍拖次數則「十隻手指數得晒」：「我以前皮膚好黑、四眼同埋箍牙，大學先初戀，中學完全冇人追。」Fiona又強調自己沒有拍過散拖，並謂面對輿論壓力，其獨門愛情保鮮法是「死都唔認拍拖」。

雖然如此，祖藍最後一個「閨密任務」竟挑戰難度追問Fiona現時有否心上人，Fiona奮力抵抗一輪後，終「投降」跟祖藍咬耳仔，更說至細聲講大聲笑。

而Fiona亦非省油燈，一度「反客為主」追問祖藍與李亞男當初為何「焗住認愛」，二人「招來招往」相當抵死。Fiona又指偶爾有祈求天父賜她一個小孩：「有時我同上天講嘢時會掩住個肚，我會話你覺得係時候嘅話，就要畀我喇。」又打趣問祖藍有否興趣做「契媽」而非「契爺」。

▲ （影片截圖）

受方大同影響三觀

Fiona謂不少男性好友視她為「麻甩佬」：「我記得啱啱入行成日見余文樂，嗰時搵佢幫我錄宣傳啦，佢一嚟就形容我係麻甩佬。」除了「麻甩」，Fiona喪笑指自己廚藝曾嚇「停」戀人：「我唔記得煮咗乜，我淨係記得佢食咗幾啖就冇食。」

之前在《美女廚房》展現過地獄級廚藝的Fiona、原來多年來零進步，更向祖藍展示最新「地獄級」作品：「有日煮咗個麵，個麵著咗火，仲有火燒年糕同烘燶多士㗎。」

講到最Friend，Fiona「忠於」老友方大同，並指對方影響其三觀：「佢係我其中一個生命導師，喺我最困惑時佢將我拉番出嚟，叫我唔好做傻事。佢話呢個世界冇衰人，如果個個都覺得巫婆係巫婆，咁佢就一世係巫婆，因為佢呢句嘢，I always try to find the best in people。」

昨晚於myTV Gold緊接播出的《閨密》加長版，Fiona直指祖藍在其心目中是「陰陽人」，又狠狠追問祖藍是否「停經」。Fiona還會大談如何「處理」將來老公移情別戀，祖藍則會分享婚前乖乖男婚後如何危機四伏。

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