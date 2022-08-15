【口罩小姐】《最後一屆》浩南被捧做「ViuTV一姐」？　阿姨廣告多寶欣投資6位數做老闆【多圖】

《尾二一屆口罩小姐》將於今晚9點半於ViuTV播出，今日官方社交網站終於發放預告片段。除了上屆的主持人ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee哥）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）外，上屆的冠軍浩南（鄭伊琪）以及參賽者肥腰（米露迪）亦獲安排一同擔當主持人。

去年破格舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》，成功為參賽者帶來更多幕前的機會，當中三甲人馬浩南、阿姨（徐菁寧）以及細細粒（馮寶欣），在賽後繼續在娛樂圈中打滾。

【ERROR成員】ViuTV「放養」ERROR粉絲偶像戥不值 193為紅館意外與網民開火

最新影片推介：Alice專訪

冠軍 浩南（鄭伊琪）

模特兒出身的浩南在《最後一屆口罩小姐》奪得「服裝與口罩配搭獎」成為雙料冠軍，隨即簽約成為ViuTV旗下藝人，伶牙利齒的她入行至今一年被安排擔任多個節目的主持人，包括《囝囝女女730》、《蟲前有10個女仔》、《神的女主角》、《今餐有料到》等，曾傳出ViuTV有意捧她成為陳俞希（Hailey）之後的另一位「ViuTV一姐」。

而她跟193、郭奕芯及譚凱倫主持的《戀講嘢》最讓人印象深刻，節目中四位主持與嘉賓一同探討愛情問題，更不時談子大膽露骨的話題引起討論。現實中的浩南有一位拍拖五年的圈外男友，對方早已向她求婚，早前更在社交網站貼出婚紗照放閃。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

亞軍 阿姨（徐蒨寧）

比賽中年紀最大、參賽時年屆34歲的阿姨本業為化妝師，最常合作的藝人有TVB歌手吳業坤（坤哥）。雖然是眾人中年紀最大，又是人妻和人母，但阿姨白滑皮膚和超fit身材，勝過許多比她更年輕的女生。

阿姨曾在IG中分享她19歲時的舊照，當時其體重高峰達至170磅，她更自嘲：「無頸，餐餐食到飽，一日六餐。」經過自身的努力，阿姨現時照顧家庭兼顧工作，仍能保持完美身段，令人羨慕不已。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

賽後阿姨身兼多職，除了繼續擔當化妝師，還曾經主持節目《囝囝女女730》及《商睇》，形象正面健康的她更接下了不少廣告。經常出現在其社交網站的丈夫叢培銘，是歌手、演員、司儀，更是阿姨及另一位口罩小姐「黑妹」黃樂彤的經理人。

季軍 細細粒（馮寶欣）

現年31歲的馮寶欣曾是幼稚園教師，2016年起她開始經營YouTube分享吃喝完樂的資訊，去年參加《最後一屆口罩小姐選舉》獲得亞軍。在參賽前她已經在ViuTV主持過《2蚊遊》及《Girls' Talk》，賽後她曾主持《囝囝女女730》，及於《水著考有feel》任嘉賓。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

演藝事業外，寶欣去年尾創立了個人寵物零食品牌，推廣純天然健康寵物零食。寶欣花費了6位數字的積蓄用來添置凍乾機、雪櫃以及用作買入食材的成本：「不過原來做一份凍乾頗花時間，由處理工序到最後完成包裝，平均要40小時才做到一包，雖然如此，因只是試驗性質，故沒有想過找朋友合資，寧願一手一腳去做這件事。」

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408