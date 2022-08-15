【前高官離世】李少光新抱育2孩積極進修　李霖恩太太成藍帶大廚兼商界女強人

▲ 李少光新抱方燕凌與李霖恩育有2孩，近年積極進修成為藍帶大廚兼商界女強人。

前保安局局長李少光昨日（14日）離世，終年73歲。李少光獨子李霖恩為無綫合約藝人，28歲時迎娶年少6年的方燕凌（Candy），育有13歲女兒李清宜及10歲兒子李浩宜。Candy成為人母後積極進修，曾到法國東京藍帶學院學廚，更開設醫學美容中心，成為商界女強人兼子女的好榜樣。

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李霖恩多年來是緋聞絕緣體，因家中有個靚老婆。他曾指自己是老婆的初戀，Candy於16歲便跟李霖恩拍拖，6年後結婚，並育有一對子女，一家四口多年來生活美滿。

▲ 李霖恩與方燕凌結婚14年。（IG圖片）

高學歷靚媽創辦醫美中心

外表清秀的Candy是高學歷靚媽，擁有商業學碩士、藥理學學士，曾在瑪麗醫院皮膚科工作，負責醫學文獻研究10多年，其後與朋友在開設醫學美容中心，成為醫學美容達人。

在Candy創業之初，李霖恩不太贊成，擔心太太無暇照顧小朋友，又認為太太素顏都靚，最終都被太太說服，支持太太將醫學美容發展成終身事業，給予她生意上的意見，並互相協調照顧小朋友的時間。

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法國東京藍帶修畢課程

李霖恩曾接受訪問讚太太不斷增值自己，非常欣賞她。熱愛為家人和親友下廚的Candy，更遠赴外國鑽研廚藝，分別在法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，其後擔任過多個電視節目的廚師嘉賓。

Candy於兩年前更出版過烹飪書大賣，從米芝蓮大廚獲取烹飪靈感，以法式烹飪技巧結合香港地道材料，炮製健康美食，她揚言看到家人和朋友把碟上的食物吃清光，她就最快樂。難怪一對子女健康成長，13歲的女兒已經長得好高大。

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而李霖恩在TVB多演綠葉角色，參演過《誰家灶頭無煙火》、《愛．回家》系列等劇集，並曾與朋友合資搞網絡電影製作兼經理人公司，但慘蝕7位數，近年他更進軍殯儀業，兩夫妻的工作均相當忙碌。

李霖恩十分愛錫Candy，他與太太吵架時會背誦《聖經》經文，緊記夫妻間要互相包容，唸完後很快變回恩愛夫妻，而李霖恩的腳上還紋有太太的名字，太太也讚過他幽默有愛心。

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責任編輯︰王明芳