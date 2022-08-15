【明星創業】梁靖琪為家人健康進軍飲食界　Toby做減甜月餅獲「七魔女」力撐

於4月誕下幼子施睿安（Rian)、貴為兩子之母的梁靖琪（Toby）最近更進軍飲食界。Toby聯同某老字號品牌合作推出月餅，背後原因竟是為了想家人「健康慶中秋」，如此愛心滿瀉，當然得到一班好姊妹力撐。

自從升呢「媽媽」身份，Toby為照顧小朋友已耗盡個人時間，暫時難以接拍劇集，卻把握今次機會延續自己的事業夢。

她說：「我好鍾意煮嘢食，不如試一試做月餅，我一向好重視家庭聚會，中秋呢啲節日傳統上都是一家人團圓食飯，切月餅開開心心，成個感覺好好，於是就拍板做。」

投入這門生意，原來背後還因為Toby有顆暖暖的「私心」：「好想買到適合屋企人食嘅月餅，Daddy（梁家樹）好鍾意食月餅，老爺、奶奶亦好鍾意食甜嘢，但始終年紀唔細，爸爸又有糖尿，所以都想他們食得健康，今次做月餅著重健康材料，用海藻糖代替白糖，令糖份減半，等大家可以與家人一齊分享。」

創新斑蘭風味饗老公

孝順的Toby亦不忘氹老公開心，特意在月餅加入非傳統味道，就是老公的至愛口味：「老公好鍾意斑蘭味蛋糕，所以我提議月餅師傳不如試吓做呢隻味，點知效果出嚟真係perfect match。」

Toby日前就親自為月餅拍攝廣告，大晒產後火速修身成果，更化身「愛心做餅師」，一絲不苟地體驗做餅流程：「雖然平時喜歡下廚，但唔係成日整甜嘢，所以完全被考起，大家見到整月餅，一啲都唔容易，我學咗一段時間，但本身手腳不協調，絕對有進步空間，不過唔緊要，我去學做餅的主要目的，是希望對自己生意更清楚了解。」

今次Toby生招牌做月餅，好姊妹「七魔女」可有第一時間「落單」支持？

Toby笑言：「有呀！她們好支持，打了支強心針，不過今次始終係第一次，只係想試吓，唔係推出好多，所以我叫佢哋唔好訂咁多，希望外邊多些人可以試到我嘅月餅；我本身計劃係日後在不同節日：聖誕節、新年等都可以推出不同產品，等大家品嚐。」

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