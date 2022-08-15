【卵巢癌】愛妻患卵巢癌發病至離世僅2個月　婦產科名醫憶太太抗病經歷

▲ 台灣婦產科名醫王樂明分享，太太由卵巢癌發病至離世僅2個月。

卵巢癌向來有「女人隱形殺手」稱號，且死亡率較高，因病人往往發現時多已為末期。台灣婦產科名醫王樂明早前亦於節目中，憶述其愛妻因罹患卵巢癌4期而病逝的治療經歷，又指從發病到離世僅2個多月，一開始只以為是泌尿道感染致尿頻，惟一照超聲波下，才深知不妙，至後期因眼看妻子飽受痛苦，令他深深感到原來「人不可能勝天」。有醫生亦表示，其實卵巢癌要早期診斷，真的非常不容易，其6大症狀出現時，往往亦代表腫瘤已大到一個程度。

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王樂明在《健康2.0》中，談及愛妻罹患卵巢癌的病程。他指年僅40歲的妻子一開始症狀其實不明顯，甚至可以說是沒症狀，最初的端倪是始於太太有「尿頻」的情況。他指原本以為年輕，應該是泌尿道感染，曾開了藥讓她服用，但症狀一直持續，同時又提及妻子諱疾忌醫的取態，亦令病情有所拖延。

他指在他多次催促下，妻子才允前往醫院檢查，惟醫師替妻子照超聲波時，一照就發現有「一大團」在卵巢，已感覺不太對勁，再用電腦斷層追蹤，果不其然「下面有7到10厘米腫瘤」甚至是不規則形狀「一看就知道不妙。」除此之外，更惡劣的是，太太右側淋巴當時已腫起來，胸口主動脈的淋巴也腫大，需進行緊急緊手術。他慨嘆原以為開完刀後，將腫瘤清除乾淨就可以等化療，誰料過程中出現了許多意外狀況，如內出血、併發症，甚至經歷了敗血症、顱內出血等，即使最後用上了免疫療法，但太太仍不幸過世，從發病到離世僅2個多月。

王樂明回想起太太治療的日子，感到非常痛心，又憶起太太曾詢問他，「可不可以安寧？」原本對著妻子說「我們都還沒作戰，妳怎麼可以放棄？」的他，在節目中也不禁慨嘆「人不可能勝天」。

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血液腫瘤科醫師吳鴻誠針亦表示因為卵巢的位置在骨盆腔，而骨盆有相當大的空間，若腫瘤沒有大到一個程度，基本上是不會有症狀，因此卵巢癌患者，經常待出現肚子脹、腹水後才會有意識去醫院就醫。他指除非是詳細的定期檢查，才可能發現，還有很多5、6厘米大的腫瘤不會有疼痛，所以可以說是「非常難診斷」。

外科醫師江坤俊補充，一般而言若腫瘤大到一個程度才會有症狀反映，這樣的症狀包括：

1.下腹、骨盆或腹部疼痛。

2.噁心、嘔吐，伴隨便秘、腹瀉。

3.很快有飽足感。

4.頻尿與尿急。

5.排便習慣改變。

6.經期異常。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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責任編輯：羅嘉欣