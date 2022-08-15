【謀殺男嬰】大角咀3個月大男嬰疑被殺　受託夫婦被控謀殺還押11月再訊

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3個月大男嬰疑於大角咀一單位受託照顧期間被虐殺，涉案夫婦其後被捕，同被控1項謀殺罪，今（15日）於西九龍裁判法院提堂。兩名被告暫毋需答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至11月7日再訊，以待警方進一步調查及等候驗屍報告，兩被告沒有保釋申請，還押候訊。

被告葉俊賢（35歲、運輸工人）及林珈希（24歲、家庭主婦），同被控1項謀殺罪。控罪指，兩人於2022年8月13日，在旺角富貴街富貴大廈西座2樓1單位謀殺鄭雨軒。

兩名被告暫毋需答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查及等候驗屍報告，調查包括檢視閉路電視片段及涉案手機。裁判官將本案押後至11月7日再訊，兩名被告沒有保釋申請，還押候訊。男被告另涉刑毁案，則押後至8月23日再訊。

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記者：梁錦麟

