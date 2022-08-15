  • 33°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 14:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【謀殺男嬰】大角咀3個月大男嬰疑被殺　受託夫婦被控謀殺還押11月再訊

社會 12:52 2022/08/15

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

（資料圖片）

3個月大男嬰疑於大角咀一單位受託照顧期間被虐殺，涉案夫婦其後被捕，同被控1項謀殺罪，今（15日）於西九龍裁判法院提堂。兩名被告暫毋需答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至11月7日再訊，以待警方進一步調查及等候驗屍報告，兩被告沒有保釋申請，還押候訊。

被告葉俊賢（35歲、運輸工人）及林珈希（24歲、家庭主婦），同被控1項謀殺罪。控罪指，兩人於2022年8月13日，在旺角富貴街富貴大廈西座2樓1單位謀殺鄭雨軒。

兩名被告暫毋需答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查及等候驗屍報告，調查包括檢視閉路電視片段及涉案手機。裁判官將本案押後至11月7日再訊，兩名被告沒有保釋申請，還押候訊。男被告另涉刑毁案，則押後至8月23日再訊。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟
 

相關文章

【謀殺男嬰】大角咀3個月大男嬰疑被殺　受託夫婦被控謀殺還押11月再訊
今日 12:52
【謀殺男嬰】大角咀3個月大男嬰疑被殺　受託夫婦被控謀殺還押11月再訊
【殺嬰案】大角咀夫婦殺3個月男嬰案明提堂　重案組續跟進案件
21:54 2022/08/14
【殺嬰案】大角咀夫婦殺3個月男嬰案明提堂　重案組續跟進案件

你可能感興趣

【謀殺男嬰】大角咀3個月大男嬰疑被殺　受託夫婦被控謀殺還押11月再訊
今日 12:52
【謀殺男嬰】大角咀3個月大男嬰疑被殺　受託夫婦被控謀殺還押11月再訊
【殺嬰案】大角咀夫婦殺3個月男嬰案明提堂　重案組續跟進案件
21:54 2022/08/14
【殺嬰案】大角咀夫婦殺3個月男嬰案明提堂　重案組續跟進案件
罪案 九龍 謀殺 旺角 大角咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
11:24 2022/08/14
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
16:42 2022/08/14
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持
15:16 2022/08/14
【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持