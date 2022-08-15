【巨蜂來襲】村屋家中驚現蜂巢　港女火攻兼物攻驅趕巨蜂不果【附處理蜂群方式】

▲ 有居住村屋的網民在網上求救，指家中出現疑似「蜜蜂竇」。

近日天氣不穩，家中容易出現「不速之客」。有居住村屋的網民昨日就在網上求救，指家中出現疑似「蜜蜂竇」，近數十隻的蜂群在家中徘徊不走，令事主不知如何處理。帖文引來網上熱烈議論，有網民就勸喻事主切勿自行處理，建議另找專人協助。

最新影片：

據網上討論區「連登」，一名女網民昨日以《[急]屋企出面有個蜜蜂竇》為題發帖，並上載一張蜂巢照片，指家中牆角位置出現疑似「蜜蜂竇」。事主其後表示，自己曾嘗試用火或物品來攻擊蜂巢：「用咗遠距離火攻+物攻整爆咗個巢」，但就指蜂群仍然停留在原本位置。而事主直言最怕蜂群飛入屋：「暫時未知佢哋會重新築巢定閃水，只希望佢哋唔好派外交官入嚟」；又表示蜂群似有再度活躍起來的迹象：「佢哋仲係出面，似想東山再起。」

點擊睇實際情形：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事主其後透露自己居於村屋，有網民就認為事主家中出現的蜂群並非蜜蜂，也有網民勸喻事主切勿自行處理蜂群。點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在家中出現蜂群應如何處理？香港蟲害管理學會主席陳澤森就曾受訪表示，所有蜂種都有針保護自己，如被蜜蜂針螫傷，患處會紅腫，如對蜜蜂敏感，或會出現抽筋，嚴重有機會休克。不過，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸喻切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可以找養蜂人士協助。

通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方。

根據食環署資料顯示，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供有關服務。如一旦發現家中出現蜂巢，事主需自行聯絡私人滅蟲公司要求協助。

有滅蟲公司莊臣集團與本地蜂農推行「拯救本地蜂」保育計劃，幫助拯救誤闖民居築巢的蜜蜂，再送到本地養蜂場交由蜂農照顧，從而生產本地蜂蜜，一般處理蜜蜂巢的收費約為幾百元至一千元不等。計劃負責人黃先生表示，希望市民為保育蜜蜂出一分力，合力帶蜜蜂回到大自然。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣