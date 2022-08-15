【對抗癌症】患癌女兒住院逾80日想念美食　慈父狂奔半小時買指定蛋糕感動老闆

▲ 台灣有位患癌女孩住院想念美食，爸爸為愛女狂奔半小時買指定蛋糕。

子女生病，父母無比心痛。台灣有名女童患癌，在兒童醫院住了80多天，很想念之前病友請她吃的蛋糕，爸爸知道後，立即奔跑去指定的蛋糕店購買，老闆見爸爸辛苦，知道其女兒的病況，決定翌日親自送上熱騰騰的蛋糕予小女孩，再次讓她回味美味。

患癌女兒住院想念美食

綜合台媒報道，上月一名網民在facebook群組「爆怨公社」發帖，分享了她跟朋友們之間的電話群組對話截圖，分享了一件感人事，有一位賣蛋糕老闆遇到一名顧客林爸爸，爸爸為了滿足患癌女兒的願望，特別從台北兒童醫院跑到永康街來買指定蛋糕。

林爸爸的女兒在兒童醫院住了超過80天，當時林父來驗血抽骨髓希望救到女兒。女兒在上次住院70天的期間，同房的病友請她吃過蛋糕覺得好味，之後跟爸爸提起想再次吃到該蛋糕。

最新影片︰

爸爸為了滿足生病女兒，希望實現她的願望，就走去買蛋糕，可是不熟路而走錯路，途中致電了7、8次向店舖查詢正確地址，當爸爸成功到蛋糕店購買，又急著跑回去，希望讓女兒盡快回味到雞蛋糕。

慈父感動到老闆

老闆本來不想收錢，但爸爸很快放下錢就跑走。老闆指出林爸爸對台北不熟，不敢搭地鐵、也捨不得花錢乘車，一心為了女兒而在太熱天一路跑過來。老闆被林爸爸感動，同時有再打電話問候，知道林父翌日就要回去，老闆希望做些事。他向朋友述說當時跟林父的對話，

我說雞蛋糕都冷了，拜託他讓我盡一點心存，明天親自送熱騰騰蛋糕給小朋友，他說他問老婆再跟我說。

▲ 老闆指林爸爸的女兒喜歡吃新鮮蛋糕，但病況一般。（facebook截圖）

爸爸之後告知可送往醫院，只是不可以入病房。而在電話群組對話截圖中，有2張照片，其中是有兩盒蛋糕，應是台灣古早味雞蛋蛋糕，另一張相是有一架電單車，停泊在台大醫院兒童醫院的門口，是老闆送新鮮出爐的蛋糕給林小妹妹。

爸爸打來一直謝謝，妹妹說今天的比昨天爸爸買的加好吃，開心，只是病情不是很好……

爸爸心痛女兒病況

蛋糕老闆有請爸爸幫忙傳達，叫他有機會帶同女兒來現場店舖吃雞蛋糕，會更好味。可是，爸爸有點哽咽說希望能好起來，似乎女兒的癌病病況不樂觀。

發帖女網民分享此事，不是為了借機宣傳，她指出老闆的生意本來就很好，她要宣傳的是父親對孩子無盡的愛，希望能讓這社會的氛圍增加一點溫暖的感度。

網民留言大受感動

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳