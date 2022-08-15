【消委會】14款抗妊娠紋產品檢出香料致敏物　消委會：胎兒或經母體攝取有害物

▲ 消委會測試市面30款抗妊娠紋產品。（iStock圖片）

消委會測試市面30款供懷孕及產後婦女專用的抗妊娠紋產品，當中有逾4成檢出香料致敏物，其中1款樣本更驗出多達9種；另有4款樣本檢出潛在有害物質人造麝香及／或塑化劑，或會增加胎兒及嬰幼兒經由母體及母乳攝取潛在有害物質的風險。

消委會指出，由於部分香料物質的致敏性較高，故此歐盟《化妝品條例》將26種香料界定為香料致敏物質（fragrance allergens），並要求產品若有達到特定濃度的相關物質，就要作出標示。這些物質有機會增加部分人士出現皮膚過敏反應的機會，例如紅斑、痕癢和脫皮等。

是次檢測的30款樣本中，有14款樣本檢出不同種類和濃度的香料致敏物，總量由0.001%至1.43%，當中6款樣本更檢出多種香料致敏物，包括「百洛」護膚油檢出多達9種，而「ELEMIS」和「唯美達」亦分別檢出7種和5種。「SOVOS」、「Neal's Yard Remedies」按摩油、「CLARINS」護理油亦各檢出3種香料致敏物。

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含香料致敏物的抗妊娠紋油

產品名稱 香料致敏物質種類 香料致敏物質總和 總評 ELEMIS Japanese Camellia Body Oil Blend 7種 0.09% 4.5星 Love Boo 奇蹟緊緻無痕修護油 1種 0.02% 4星 百洛 Bio-Oil 護膚油 9種 （最多種類） 0.11% 3.5星 唯美達 WELEDA 妊娠紋按摩油 5種 0.67% 3.5星 SOVOS 有機產前防預妊娠油 3種 0.55% 3.5星 Neal’s Yard Remedies 有機媽媽妊娠按摩油 3種 0.65% 3.5星 CLARINS 調和身體護理油 3種 1.43%（最高總量） 3.5星

含香料致敏物的抗妊娠紋乳霜

產品名稱 香料致敏物質種類 香料致敏物質總和 總評 Noodle & Boo 完美主義除紋修護霜 1種 0.001% 4星 erbaviva 媽咪妊娠撫紋乳霜 2種 0.19% 4星 L’ERBOLARIO 完美緊緻身體彈力霜 2種 0.33% 4星 GAIA 有機妊娠紋修護膏 2種 0.27% 3.5星 FIORE Project 抗紋乳霜 2種 0.39% 3.5星 little Butterfly Stretch Mark Butter 1種 0.94% 3.5星 mambino organics 有機妊娠紋修護膏 2種 1.31% 3.5星

3款樣本檢出人造麝香

另外，有3款樣本檢出不同濃度的人造麝香－佳樂麝香（HHCB），包括「Noodle & Boo」、「美國雅兒」及「COLLISTAR」，當中「COLLISTAR」同時檢出吐納麝香（AHTN）。以人類細胞進行的研究顯示，HHCB及AHTN都呈弱雌激素特性。

雖然現時內地和歐洲等相關規範，都沒有就人造麝香在化妝品的使用濃度設規定上限，但3款樣本都說明產品可供媽媽用於胸部位置，有機會增加嬰幼兒經口服途徑攝入相關物質的風險。

消委會提醒，母親與初生嬰兒常有緊密接觸，特別是正值哺乳期的母親，若需使用抗妊娠紋產品於胸部位置，宜選不含潛在有害物質的產品。另要避免選用含礦物油成分的產品於胸部位置，以免嬰幼兒經母乳餵哺攝入。消委會亦不建議將含有維他命A或其衍生物的產品隨意用於嬰幼兒身上，使用時亦要小心，避免讓嬰幼兒誤服。

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責任編輯︰林愛娜