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【提防詐騙】假冒衞生署電話騙案　騙徒改用3個字頭本地電話號碼

社會 13:18 2022/08/15

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（警方提供）

市民除了特別留意有「+852」來電騙案外，警方今日（15日）表示，最新情報顯示，近期假冒衞生署電話騙案除了由海外來電，也開始使用「5」、「6」及「9」字頭的本地電話號碼。換句話說，即使來電顯示無「+852」字頭，也有可能是電話騙案的前奏。

上述被標籤為詐騙電話的號碼逾百個，詐騙集團可能在電話卡實名登記制正式實施前大量購入「太空」電話卡、招攬傀儡用戶註冊電話卡，或使用境外提供的一卡多號服務。小編試過回撥上述部分來電號碼，一律未能接通。儘管來電號碼如何，騙徒手法始終如一，仍舊自稱政府官員，以不同藉口套取市民個人資料及網上銀行帳戶登入憑證。部分騙徒亦會向市民發送連結，指示他們安裝惡意程式或進入假網站，從而盜取其網上銀行登入資料並轉走資產。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 環境衞生 衞生署

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