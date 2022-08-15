【滿足的味道】體驗高溫燒豬「辣到裂」狂飆汗　黎諾懿透過下廚讓兒子學習惜食

一連6集的無綫飲食節目《滿足的味道》於今晚首播，節目主持黎諾懿將帶領觀眾走訪各區為人熟悉的老字號，一嚐6種香港地道傳統美食，首星期主題美食有燒肉、蒸魚及雲吞麵。

《滿》拍攝方面落足功夫，諾懿透露製作組今次以微距及慢鏡捕捉食材、煙霧及水花等，再配合燈光效果，務求以最細緻的畫面呈現出「色、香、味」。

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而且每道菜拍攝時間至少10小時，所以雖然節目只有6集，但卻花了8個月拍攝，凌晨及半夜開工更是常態。

另外，節目片頭曲更邀得曾榮獲第36屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」的日籍音樂人波多野裕介（Yusuke Hatano）作曲。

入地窖火爐成身灰

節目首站來到屯門燒豬工場，諾懿深入地窖介紹長達半世紀歷史的大火爐，更成為本港電視史上「入坑第一人」，他說：「個爐停咗工兩日都仲係好熱，可想而知啲磚幾咁高溫！佢哋好錫我，一早灑水等啲灰盡量唔好飛起，但爬到落去都係成身黑晒。」

▲ 諾懿於節目正式開拍前已專誠走訪榕樹澳養殖魚場。

諾懿又指師傅為「爆」出脆卜卜的「芝麻皮」燒豬，每每要在320度火爐旁企足30分鐘，為美食付出心血及汗水。

諾懿更獲安排在另一食店親自落場燒豬，站在炭火旁僅10分鐘已滴晒汗的他，坦言塊面「辣到裂」，並對雙手起繭的師傅大表佩服謂：「佢哋唔用機器都係想留住傳統，畀食客食番以前嘅味道，呢份堅持好值得尊敬。」

李家鼎與無綫總經理（節目內容營運）曾志偉亦有現身節目，前者大講「切燒豬」開鏡文化的起源，後者則公開獨創的「燒豬三文治」食法。

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自爆食泥鯭有陰影

諾懿在節目中還獻出魚棚吃飯初體驗，而身為「住家廚神」的黎諾懿，更在節目中即席示範「陳皮豉蒜蒸泥鯭」，大方分享獨門烹調貼士之餘，還自爆曾對泥鯭有陰影：「因為細個見到阿媽劏泥鯭好多蟲。」

諾懿又透露不時跟5歲大仔「小春雞」黎峰睿玩下廚親子樂，問是否想囝囝接棒做廚神，他說：「每個小朋友都有自己興趣，大個學唔學廚冇所謂，但我要佢試過、知道煮嘢食辛苦就會惜食。」

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