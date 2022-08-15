【柏金遜症】演藝學院為患者辦舞蹈課　與傳統職業治療互相補足

▲ （賽馬會「觸動」舞蹈計劃網頁截圖。）

香港演藝學院（演藝學院）主辦賽的賽馬會「觸動」舞蹈計劃將於9月展開，計畫是免費為柏金遜症患者及一般公眾而設的創意舞蹈項目，會於畫廊、博物館和表演場地等藝術空間提供定期的創意舞蹈體驗，相關舞蹈可促進身心健康，亦能與傳統職業治療互相補足，促進柏金遜症患者以創意方法去回應自身的特定症狀，有興趣人士可到活動網頁報名。

賽馬會「觸動」舞蹈計劃由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期3年，將於9月啟動，並推出「觸動」舞蹈課。「觸動」以意大利巴薩諾德爾格拉帕市政府及其當代表演藝術中心於2013年推行的「Dance Well」舞蹈計劃為藍本，該計畫已納入世界衛生組織2019年的報告中，說明舞蹈可以促進身心健康，亦能與傳統職業治療互相補足，促進柏金遜症患者以創意方法去回應自身的特定症狀。

「觸動」舞蹈課的導師團隊由來自不同舞蹈風格，資歷豐富的舞蹈藝術家組成。無論是柏金遜症病友、他們的親朋至愛和照顧者，以至任何身分和年齡的公眾人士均可參加。參加者可在充滿藝術靈感和共融的環境中跳舞，與傳統職業治療練習的健身室或醫療室截然不同，亦可在歡快愉悅的氣氛下盡情探索身體動作和音樂。

演藝學院表示，持續參與「觸動」舞蹈課，能為身心帶來多方裨益，包括改善節奏感、平衡感和動作感；培養創意，發展新的表達方式和意念；增強自主權，提升生活質素；拓展人際關係，消除柏金遜症帶來的孤立感；並指有其他國家的柏金遜症患者參與該地「Dance Well」後表示，舞蹈課可讓其忘卻疾病，和一般復康訓練的體驗和感覺完全不同等。

演藝學院舞蹈學院也將帶領「觸動」的研究項目，以評估舞蹈如何為香港柏金遜症患者的身體機能、心理上及社交上的健康狀態帶來影響。

首兩期舞蹈課詳情：

地點: 大館賽馬會藝方 （香港中環荷李活道10號)、布朗畫廊（黃竹坑業發街1號The Factory 202室）

日期: 2022年9月30日至11月25日（指定星期三、五）

時間: 上午9時45分 - 10時45分

共12堂，費用全免

地點: 戲曲中心排演室 （九龍尖沙咀柯士甸道西88號）

日期: 2022年11月9日至12月30日（指定星期一、三、五）

時間: 上午10時 – 11時

共12堂，費用全免

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰